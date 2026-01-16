La Juventus pensa al doppio colpo in attacco: Mateta non esclude Daniel Maldini

L’operazione Mateta non escluderebbe quella per portare all’ombra della Mole Daniel Maldini e viceversa.

I due hanno infatti caratteristiche diverse e la Juve sta lavorando su entrambi i fronti con l’obiettivo di acquistarli eventualmente tutti e due.

Maldini, che è in uscita dall’Atalanta dopo l’arrivo a Bergamo di Raspadori, potrebbe rivestire in bianconero i panni di vice-Yildiz e a Torino ritroverebbe Luciano Spalletti, ovvero l’allenatore che lo ha fatto esordire nell’ottobre del 2024 in Nazionale maggiore.