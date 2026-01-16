La Juventus pensa al doppio colpo in attacco: Mateta non esclude Daniel Maldini

Rafforzare l’attacco e fornire a Luciano Spalletti un maggior numero di soluzioni offensive.
È questo uno degli obiettivi della Juventus nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.
Il club bianconero è alla ricerca di elementi che possano garantire quei goal che David e Openda hanno faticato a segnare con regolarità e che possano anche rendere meno pesante un futuro addio che sembra già scritto: quello di Dusan Vlahovic.
Tra i nomi finiti sul taccuino dei dirigenti della Vecchia Signora c’è quello di Jean-Philippe Mateta ma, come spiegato da “Sky Sport”, non si tratta dell’unico obiettivo concreto.