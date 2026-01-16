Pubblicità
Leonardo Gualano

La Juventus pensa al doppio colpo in attacco: Mateta non esclude Daniel Maldini

La Juventus sta trattando con il Crystal Palace l’acquisto di Mateta: nel mirino dei bianconeri c’è anche Daniel Maldini.

Rafforzare l’attacco e fornire a Luciano Spalletti un maggior numero di soluzioni offensive.

È questo uno degli obiettivi della Juventus nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

Il club bianconero è alla ricerca di elementi che possano garantire quei goal che David e Openda hanno faticato a segnare con regolarità e che possano anche rendere meno pesante un futuro addio che sembra già scritto: quello di Dusan Vlahovic.

Tra i nomi finiti sul taccuino dei dirigenti della Vecchia Signora c’è quello di Jean-Philippe Mateta ma, come spiegato da “Sky Sport”, non si tratta dell’unico obiettivo concreto.

    TRATTATIVA AVVIATA

    Come spiegato da “Sky Sport”, la Juventus non ha solo messo Mateta nel suo mirino, ma si è spinta oltre avviando una vera e propria trattativa con il Crystal Palace.

    Anche nelle ultime ore sono andati avanti i contatti con il club inglese ed il giocatore, e la volontà è quella di chiudere già nel corso di questa sessione di calciomercato.

  • COSA SERVE PER MATETA ALLA JUVE

    L’obiettivo della Juventus in queste ore è quello di far quadrare i costi dell’operazione.

    Le cifre in ballo sono alte, ma la cosa non scoraggia il club bianconero che, come detto, punta a chiudere a breve.

    Nei giorni scorsi si è parlato di una valutazione da parte del Crystal Palace di circa 40 milioni di euro.

    ANCHE MALDINI NEL MIRINO

    Jean-Philippe Mateta non è l’unico attaccante sul quale sta lavorando la Juventus.

    Il club bianconero ha infatti messo da tempo nel suo mirino anche Daniel Maldini, giocatore che lo scorso inverno l’Atalanta ha prelevato dal Monza a fronte di un esborso da 14 milioni di euro.

    L’attaccante nerazzurro è accostato da settimane alla Vecchia Signora e presto potrebbe esserci l’assalto decisivo.

  • UNO NON ESCLUDE L’ALTRO

    L’operazione Mateta non escluderebbe quella per portare all’ombra della Mole Daniel Maldini e viceversa.

    I due hanno infatti caratteristiche diverse e la Juve sta lavorando su entrambi i fronti con l’obiettivo di acquistarli eventualmente tutti e due.

    Maldini, che è in uscita dall’Atalanta dopo l’arrivo a Bergamo di Raspadori, potrebbe rivestire in bianconero i panni di vice-Yildiz e a Torino ritroverebbe Luciano Spalletti, ovvero l’allenatore che lo ha fatto esordire nell’ottobre del 2024 in Nazionale maggiore.

