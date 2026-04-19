La Juventus funziona anche senza Yildiz: si sblocca David, Conceicao e Boga brillano

La sfida contro il Bologna per la Juventus era un'incognita soprattutto per l'assenza di Kenan Yildiz, lasciato in panchina da Luciano Spalletti visto che in settimana il turco non si era allenato.
D'altronde non sono tanti i precedenti dei bianconeri senza il numero 10 in campo dal primo minuto. Ed è per questo che la vittoria della Juventus, anche per come è arrivata, vale molto.
Serviva una risposta da parte di tutti gli altri, soprattutto del reparto offensivo. C'è vita senza Yildiz? Sì, almeno per una partita. Oltre alle conferme arrivate da Boga e Conceicao, Spalletti sorride per Jonathan David e si rivede anche Lois Openda.