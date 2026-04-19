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David ConceicaoGetty Images
Andrea Ajello

La Juventus funziona anche senza Yildiz: si sblocca David, Conceicao e Boga brillano

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J. David
K. Yildiz

La Juventus va oltre l'assenza di Yildiz e convince comunque: Spalletti ha risposte positive da tutto l'attacco bianconero.

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La sfida contro il Bologna per la Juventus era un'incognita soprattutto per l'assenza di Kenan Yildiz, lasciato in panchina da Luciano Spalletti visto che in settimana il turco non si era allenato.

D'altronde non sono tanti i precedenti dei bianconeri senza il numero 10 in campo dal primo minuto. Ed è per questo che la vittoria della Juventus, anche per come è arrivata, vale molto.

Serviva una risposta da parte di tutti gli altri, soprattutto del reparto offensivo. C'è vita senza Yildiz? Sì, almeno per una partita. Oltre alle conferme arrivate da Boga e Conceicao, Spalletti sorride per Jonathan David e si rivede anche Lois Openda.

  • TERZA PARTITA SENZA YILDIZ TITOLARE

    Fino ad ora Yildiz aveva quasi sempre stretto i denti, anche quando non era al meglio. Troppo importante per la Juventus la presenza del classe 2005. Prima di Juventus-Bologna, il turco non era partito dal primo minuto solo in due occasioni in campionato. La prima volta a Cremona (esordio di Spalletti sulla panchina bianconera e vittoria per 2-1) quando in quel caso non fu neanche convocato per un problema fisico. E l'altra circostanza era stata con Igor Tudor, in Lazio-Juventus (subentrato al 45' con i bianconeri già sotto 1-0).


    Ecco perché era lecito avere qualche preoccupazione in casa Juventus nel dover affrontare il Bologna senza il numero 10 ed ecco perché Spalletti potrà ritenersi ancora più soddisfatto di quanto fatto vedere dalla squadra e dal reparto offensivo. Il turco è subentrato a 20 minuti dalla fine, quando i bianconeri erano già in vantaggio 2-0.

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  • DAVID IN GOAL DOPO 9 PARTITE

    Se la serata della Juventus è stata "semplice" fin da subito il merito è di David che ha segnato dopo meno di due minuti mettendo in discesa la gara. Goal da centravanti puro, staccando di testa sul primo palo e incrociando verso il secondo.


    Rete tutt'altro che semplice e pesante, per i bianconeri e per lo stesso giocatore, che si è sbloccato dopo un lungo periodo di digiuno. L'ultima volta che l'ex Lille aveva segnato era a inizio febbraio, a Parma. Poi nove gare senza trovare il goal (8 delle quali in cui ha giocato titolare o subentrando). Per David è l'ottavo goal stagionale (6 in campionato).

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  • BOGA E CONCEICAO FANNO GLI "YILDIZ"

    A prendere il posto di Yildiz, almeno a livello di posizione in campo è stato Boga, che era arrivato a Torino proprio per ricoprire il ruolo di vice Yildiz. Lo ha fatto ancora una volta bene, muovendosi in diverse zone, spostandosi anche centralmente e alternando i movimenti a seconda dei compagni.


    L'ex Atalanta, insieme a Conceicao, è stato al centro del gioco bianconero. Il portoghese è entrato in quasi tutte le azioni della Juventus, confermando di essere nel momento migliore della stagione. Niente Yildiz e più palloni a disposizione per i due esterni d'attacco. La Juve di Spalletti è sempre più una squadra da 1 vs 1; Boga e Conceicao sono perfetti per questo e il campo lo dimostra.

  • RIECCO OPENDA

    Niente goal per Openda né grandi occasioni per mettersi in mostra visto il poco minutaggio ma anche il belga comunque si può portare qualcosa di positivo da Juventus-Bologna.


    L'ex Lipsia infatti è tornato in campo dopo oltre un mese; non giocava dal 7 marzo, quando subentrò nel finale contro la Roma. Poi cinque gare consecutive in cui è rimasto in panchina, segnale di come fosse finito ai margini della squadra. Non può bastare qualche minuto in una partita già chiusa per ritrovare fiducia ma intanto un passo in avanti rispetto alle ultime uscite.

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