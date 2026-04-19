La Juventus funziona anche senza Yildiz: si sblocca David, Conceicao e Boga brillano

Fino ad ora Yildiz aveva quasi sempre stretto i denti, anche quando non era al meglio. Troppo importante per la Juventus la presenza del classe 2005. Prima di Juventus-Bologna, il turco non era partito dal primo minuto solo in due occasioni in campionato. La prima volta a Cremona (esordio di Spalletti sulla panchina bianconera e vittoria per 2-1) quando in quel caso non fu neanche convocato per un problema fisico. E l'altra circostanza era stata con Igor Tudor, in Lazio-Juventus (subentrato al 45' con i bianconeri già sotto 1-0).





Ecco perché era lecito avere qualche preoccupazione in casa Juventus nel dover affrontare il Bologna senza il numero 10 ed ecco perché Spalletti potrà ritenersi ancora più soddisfatto di quanto fatto vedere dalla squadra e dal reparto offensivo. Il turco è subentrato a 20 minuti dalla fine, quando i bianconeri erano già in vantaggio 2-0.