Leonardo Gualano

La Juventus attesa da un tour de force, ma Spalletti può sorridere: Kelly e Conceiçao verso il rientro

Contro la Cremonese, Luciano Spalletti potrà tornare a contare su Kelly in difesa: possibile anche il recupero di Francisco Conceiçao.

Circa tre giorni: tanti ne sono bastati alla Juventus per mettersi alle spalle il deludente pareggio interno contro il Lecce e rilanciarsi in classifica.

Contro il Sassuolo, a fare la differenza sono state soprattutto le occasioni sfruttate, visto che la compagine bianconera si è confermata estremamente prolifica in fase di produzione.

In attesa che le prime della classe scendano in campo e che si giochino i vari recuperi, i punti di distanza dalla vetta sono appena tre e questo vuol dire che nel prossimo turno contro la Cremonese non saranno ammessi altri passi falsi.

La Juventus di Spalletti viaggia spedita e sogna in grande ed il tecnico bianconero, proprio per la prossima sfida di campionato in programma il prossimo 12 gennaio, potrebbe tornare a contare su due importanti pedine in più.


  Francisco Conceicao Juventus 2025-2026

    CONCEICAO VERSO IL RIENTRO

    Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Francisco Conceiçao sta smaltendo il problema muscolare che ha posto fine alla sua partita contro il Lecce già alla fine del primo tempo.

    I giorni a disposizione per recuperare al 100% in vista della Cremonese ci sono, ma comunque non si dovrà correre il rischio di incappare in fastidiose ricadute. 

  • AL LAVORO DA DOMANI

    Conceiçao, con la sua velocità e la sua imprevedibilità, rappresenta un elemento fondamentale per Luciano Spalletti.

    Per questo motivo il suo totale recupero può rappresentare una notizia eccellente, sebbene chi lo ha sostituto contro il Sassuolo non ha di certo fatto sentire la sua mancanza.

    Il talento portoghese dovrebbe iniziare a svolgere da giovedì lavoro differenziato e saranno poi i giorni successivi a dire se sarà o meno a disposizione per la Cremonese.

  Kelly Juventus Inter

    KELLY PRATICAMENTE PRONTO

    Il potenziale recupero di Conceiçao potrebbe non essere l’unica buona notizia in arrivo dall’infermeria.

    A disposizione di Luciano Spalletti per la Cremonese dovrebbe certamente tornare Lloyd Kelly. Il difensore inglese ha saltato la sfida con il Sassuolo a causa di un affaticamento muscolare ma, come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la sua è stata un’esclusione più a scopo precauzionale.

    Si è voluto evitare di correre rischi, anche perché nelle prossime settimane il calendario non consentirà margini per respirare.

  • ENERGIE DA DOSARE

    Da metà gennaio in poi, il calendario della Juventus sarà fittissimo.

    Se le partite contro Cremonese e Cagliari saranno relativamente distanziate tra di loro, estremamente ravvicinate saranno quelle fondamentali con Benfica (il 21 gennaio), Napoli (il 25), Monaco (il 28), Parma (1° febbraio) e Atalanta (il 4).

    La Juventus tornerà a respirare solo dopo la sfida con la Lazio del prossimo 8 febbraio, quando poi potrà preparare con un po’ più di calma il Derby d’Italia con l’Inter in programma il 15 a San Siro.

    Un vero e proprio tour de force nel corso del quale sarà importantissimo poter contare su quanti più giocatori possibili da far ruotare. 

