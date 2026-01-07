La Juventus attesa da un tour de force, ma Spalletti può sorridere: Kelly e Conceiçao verso il rientro

Circa tre giorni: tanti ne sono bastati alla Juventus per mettersi alle spalle il deludente pareggio interno contro il Lecce e rilanciarsi in classifica.

Contro il Sassuolo, a fare la differenza sono state soprattutto le occasioni sfruttate, visto che la compagine bianconera si è confermata estremamente prolifica in fase di produzione.

In attesa che le prime della classe scendano in campo e che si giochino i vari recuperi, i punti di distanza dalla vetta sono appena tre e questo vuol dire che nel prossimo turno contro la Cremonese non saranno ammessi altri passi falsi.

La Juventus di Spalletti viaggia spedita e sogna in grande ed il tecnico bianconero, proprio per la prossima sfida di campionato in programma il prossimo 12 gennaio, potrebbe tornare a contare su due importanti pedine in più.