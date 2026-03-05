Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Juventus FC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

La Juventus al lavoro per il rinnovo di Spalletti: le richieste del tecnico bianconero

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, proseguono i colloqui tra la Juventus e Spalletti per il rinnovo: per il tecnico il mercato è un nodo fondamentale.

Pubblicità

Il finale di stagione ha ancora molto da dire, ma per le varie società è già arrivato il momento di pensare al futuro.

Un discorso che ovviamente riguarda da vicino anche la Juventus cha ha già iniziato a programmare con largo anticipo, rinnovando i contratti di Yildiz e McKennie e gettando le basi per il prolungamento di un altro tassello fondamentale della sua rosa: Manuel Locatelli.

Il club bianconero non si ferma però qui e questo anche perché a tenere banco è una questione molto importante: quella dell’allenatore.

La Juventus è soddisfatta del lavoro che sta portando avanti Luciano Spalletti e, come spiegato da ‘Tuttosport’, i discorsi tra le parti per allungare il rapporto iniziato lo scorso 30 ottobre, sono stati già avviati e stanno proseguendo nella giusta direzione.


  • FIDUCIA TOTALE

    Come svelato da ‘Tuttosport’, la Juventus e Luciano Spalletti non hanno trovato ancora la formula giusta per il rinnovo.

    Non si è decisa la durata del nuovo contratto, ma la cosa non rappresenta un problema visto che la fiducia della dirigenza bianconera nei confronti del tecnico è totale.

    La Juventus ha individuato in Spalletti al quale affidarsi in futuro e da questo punto di vista non ci sono margini per un cambio di rotta.

    • Pubblicità
  • FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-COMOAFP

    LA RICHIESTA DI SPALLETTI

    Anche Spalletti, dal canto suo, è soddisfatto del rapporto che si è venuto a creare con la Juventus, ma c’è un punto sul quale spinge: la competitività della rosa nella prossima stagione.

    Il tecnico bianconero vuole avere una centralità alle scelte di mercato. Non intende indicare i nomi dei giocatori da acquistare ed è consapevole che molto dipenderà dalla partecipazione alla prossima Champions League in termini di budget, ma vuole essere parte attiva ed essere aggiornato su sogni movimento del club.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SOLO GIOCATORI DA JUVE

    La richiesta di Spalletti è chiara: vuole solo giocatori da Juventus.

    Il suo obiettivo è quello di poter contare nella prossima stagione su quattro o cinque innesti di spessore, ovvero elementi che possano andare ad alzare realmente il livello della rosa a disposizione.

    Il tecnico inoltre, spera che il mercato venga portato avanti in toto dalla società, e quindi in sinergia con i soli Comolli, Chiellini ed Ottolini, senza l’intervento di interdirai esterni esterni. 

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-SPORTING CPAFP

    VLAHOVIC IL CENTRAVANTI PERFETTO PER LA JUVE

    Come spiegato da ‘Tuttosport’, Spalletti ha già apprezzato il lavoro che la Juventus ha fatto sul fronte Yildiz e McKennie e su quello che si sta facendo per prolungare il contratto di Manuel Locatelli.

    Allo stesso tempo insiste affinché venga trovata una quadra per il rinnovo di Dusan Vlahovic, centravanti che per caratteristiche lui considera perfetto per la sua Juventus.

    Il tecnico inoltre, punta sulla riconferma di elementi come Bremer, Kalulu e Thuram, ovvero tutti giocatori che la prossima estate potrebbero entrare nel mirino di altri top club. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Pisa crest
Pisa
PIS
0