La Juventus al lavoro per il rinnovo di Spalletti: le richieste del tecnico bianconero

Il finale di stagione ha ancora molto da dire, ma per le varie società è già arrivato il momento di pensare al futuro.

Un discorso che ovviamente riguarda da vicino anche la Juventus cha ha già iniziato a programmare con largo anticipo, rinnovando i contratti di Yildiz e McKennie e gettando le basi per il prolungamento di un altro tassello fondamentale della sua rosa: Manuel Locatelli.

Il club bianconero non si ferma però qui e questo anche perché a tenere banco è una questione molto importante: quella dell’allenatore.

La Juventus è soddisfatta del lavoro che sta portando avanti Luciano Spalletti e, come spiegato da ‘Tuttosport’, i discorsi tra le parti per allungare il rapporto iniziato lo scorso 30 ottobre, sono stati già avviati e stanno proseguendo nella giusta direzione.