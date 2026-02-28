La Juventus al lavoro per il rinnovo di Locatelli: cifre e durata del nuovo contratto

Blindare i giocatori più importanti della rosa: sembra essere questa la priorità della Juventus in ottica futura.
Dopo il rinnovo di Kenan Yildiz e quello ormai prossimo di Weston McKennie, la Juventus sta lavorando al prolungamento del contratto di Manuel Locatelli.
Il centrocampista bianconero è stato protagonista di una delle sue migliori stagioni all’ombra della Mole e, nel corso del tempo, si è guadagnato uno status sempre più rilevante anche all’interno dello spogliatoio.
Da qui, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la decisione della Juventus di avviare i contatti per il rinnovo di un giocatore che anche in futuro ricoprirà un ruolo importante all’interno del progetto del club.