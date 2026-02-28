La Juventus al lavoro per il rinnovo di Locatelli: cifre e durata del nuovo contratto

Manuel Locatelli è attualmente legato alla Juventus da un contratto la cui scadenza è fissata nel giugno 2028.

Una scadenza dunque non vicinissima, ma comunque la volontà di tutti è quella di portarsi avanti con il lavoro.

Locatelli non è solo il perno del centrocampo disegnato da Luciano Spalletti, ma è anche uno degli elementi di maggiore personalità del gruppo, uno di quelli che, anche nei momenti più difficili, ci ha sempre messo la faccia.