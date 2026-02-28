Goal.com
Leonardo Gualano

La Juventus al lavoro per il rinnovo di Locatelli: cifre e durata del nuovo contratto

La Juventus ha individuato in Manuel Locatelli uno degli elementi sui quali puntare con forza anche nel futuro: avviati i primi contatti per il rinnovo.

Blindare i giocatori più importanti della rosa: sembra essere questa la priorità della Juventus in ottica futura.

Dopo il rinnovo di Kenan Yildiz e quello ormai prossimo di Weston McKennie, la Juventus sta lavorando al prolungamento del contratto di Manuel Locatelli.

Il centrocampista bianconero è stato protagonista di una delle sue migliori stagioni all’ombra della Mole e, nel corso del tempo, si è guadagnato uno status sempre più rilevante anche all’interno dello spogliatoio.

Da qui, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la decisione della Juventus di avviare i contatti per il rinnovo di un giocatore che anche in futuro ricoprirà un ruolo importante all’interno del progetto del club.


    UN DESIDERIO COMUNE

    Come spiegato da ‘Tuttosport’, l’operazione rinnovo parte da una base solida: la volontà comune di andare avanti insieme.

    Locatelli vuole prolungare la sua avventura in bianconero, così come la Juventus è decisa a continuare a puntare su di lui.

  • IL CONTRATTO DI LOCATELLI

    Manuel Locatelli è attualmente legato alla Juventus da un contratto la cui scadenza è fissata nel giugno 2028.

    Una scadenza dunque non vicinissima, ma comunque la volontà di tutti è quella di portarsi avanti con il lavoro.

    Locatelli non è solo il perno del centrocampo disegnato da Luciano Spalletti, ma è anche uno degli elementi di maggiore personalità del gruppo, uno di quelli che, anche nei momenti più difficili, ci ha sempre messo la faccia.

    LE POSSIBILI CIFRE PER IL RINNOVO

    Come spiegato da ‘Tuttosport’, Locatelli attualmente percepisce un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione.

    La volontà della Juventus è quella di spostare la scadenza del suo contratto al 2030 e di garantirgli un giusto adeguamento.

    Locatelli, prolungando con il club bianconero, potrebbe arrivare a guadagnare una cifra superiore ai 4 milioni di euro l’anno, andando così a percepire un ingaggio simile a quello di McKennie.

  • GLI ALTRI GIOCATORI DA BLINDARE

    Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus sta pensando di blindare e migliorare anche i contratti di altri elementi che nel corso degli ultimi tempi si sono rivelati imprescindibili per Luciano Spalletti.

    Tra essi anche Thuram, che attualmente percepisce 2 milioni a stagione, e Pierre Kalulu, che invece è legato al club bianconero da un contratto da 2,4 milioni di euro l’anno.

