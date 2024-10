La grande chance di Lucca in Nazionale: convocato dopo 7 mesi, sogna la prima gioia in azzurro

Lorenzo Lucca convocato in Nazionale a sette mesi dall'ultima volta: il premio per un avvio di stagione estremamente positivo con l'Udinese.

Sogni europei per l'Udinese, passata dall'incubo per una retrocessione evitata proprio sul gong ai tredici punti totalizzati dopo le prime sette giornate del nuovo campionato: sono tre le lunghezze di distacco dal Napoli capolista per una squadra che ha in Lorenzo Lucca il suo miglior marcatore.

Ex Pisa decisivo in questo primo scorcio di stagione e fresco di soddisfazione per la convocazione in Nazionale: Luciano Spalletti lo ha infatti inserito in lista in vista degli impegni casalinghi contro Belgio e Israele, validi per la fase a gironi di Nations League.

Una chiamata arrivata in virtù della lombalgia accusata da Moise Kean, situazione che ha indotto il commissario tecnico a cautelarsi con l'innesto di Lucca che spera nel primo gettone in azzurro. E, perché no, anche nel primo goal.