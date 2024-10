La scalata dell'Udinese, dalla salvezza in extremis alla zona Champions League: cos'è cambiato in pochi mesi

I friulani sono la squadra che più ha migliorato il proprio rendimento rispetto a un anno fa. Anche senza Samardzic, e in attesa di Sanchez.

C'è il Napoli, che comanda il campionato e gode dell'effetto Conte. C'è l'Inter, sempre lì, decisa a vendere cara la pelle a chiunque voglia strapparle lo Scudetto dalla maglia. E poi c'è... l'Udinese. Che pochi mesi fa lottava per la salvezza, e oggi si trova in piena zona Champions League.

La squadra di Kosta Runjaic ha messo in cascina già 13 punti nelle prime sette giornate: gli ultimi sabato, contro il Lecce, grazie a una punizione-gioiello di Zemura. E in questo momento fa compagnia al terzo posto alla Juventus, che fin qui non ha mai perso ma che domenica è stata stoppata in casa dal Cagliari, e all'altrettanto sorprendente Lazio di Marco Baroni.

Un bel vedere, nonostante se ne sia andato appena il primo scorcio di campionato. E la sensazione che, in attesa di conferme, qualcosa sia davvero cambiato rispetto all'ultima, soffertissima stagione.