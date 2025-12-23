La Fiorentina pronta a ripartire da Paratici: c’è l’intesa, ma per la fumata bianca ci sarà da attendere

Di fatto l’accordo tra la Fiorentina e Fabio Paratici c’è già e, salvo sorprese, presto il matrimonio si farà.

L’ex dirigente della Juventus ha deciso di abbracciare il progetto Fiorentina, nonostante le evidenti difficoltà del momento.

Ad attenderlo c’è un ruolo da responsabile dell’area tecnica e, all’interno dell’organigramma viola, verrà affiancato dal direttore generale Alessandro Ferrari e dal direttore sportivo Roberto Goretti.