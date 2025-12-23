Pubblicità
Leonardo Gualano

La Fiorentina pronta a ripartire da Paratici: c’è l’intesa, ma per la fumata bianca ci sarà da attendere

Fabio Paratici, salvo sorprese, sarà il nuovo direttore dell’area tecnica della Fiorentina: prima però deve liberarsi dal Tottenham.

Un uomo forte in società non solo per provare a dare un senso diverso ad una stagione sin qui drammatica, ma anche per gettare le basi per un futuro che si spera possa essere più roseo del presente.

La Fiorentina ha individuato in Fabio Paratici l’elemento chiamato non solo ad andare a rafforzare un organigramma impoverito dall’addio di Daniele Pradé di inizio novembre, ma anche il dirigente al quale affidare una sorta di carta bianca.

Molte delle speranze di raggiungere la salvezza in questa stagione passeranno dalle sue mosse e dalla capacità di agire in una situazione di totale emergenza, ma affinché possa essere realmente operativo ci sarà da attendere ancora.

    IL NUOVO RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

    Di fatto l’accordo tra la Fiorentina e Fabio Paratici c’è già e, salvo sorprese, presto il matrimonio si farà.

    L’ex dirigente della Juventus ha deciso di abbracciare il progetto Fiorentina, nonostante le evidenti difficoltà del momento.

    Ad attenderlo c’è un ruolo da responsabile dell’area tecnica e, all’interno dell’organigramma viola, verrà affiancato dal direttore generale Alessandro Ferrari e dal direttore sportivo Roberto Goretti.

  • UN PROGETTO A LUNGO TERMINE

    Quello che la Fiorentina ha prospettato a Fabio Paratici è un progetto a lungo termine.

    La priorità è trovare il modo di raggiungere una complicata salvezza, poi ci si potrà concentrare anche sul futuro.

    Paratici diventerà la figura di riferimento del club gigliato, l’uomo dal quale dovranno passare tutte le decisioni in termini di mercato e non solo.

  • SERVE ANCORA DEL TEMPO PER LA FUMATA BIANCA

    Affinché il matrimonio tra la Fiorentina e Fabio Paratici si possa consumare, è necessario prima che ogni tessera del puzzle vada al suo posto.

    Il dirigente è infatti ancora legato al Tottenham da un contratto con scadenza fissata al 2027 e, prima di poter diventare operativo a Firenze, dovrà interrompere il rapporto con il club inglese.

    Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, Paratici è attualmente in Italia e rientrerà a Londra il 26 dicembre per assistere, due giorni dopo, alla sfida tra gli Spurs ed il Crystal Palace: questo vuol dire che servirà ancora del tempo prima di vederlo a Firenze.

    Nel corso della prossima settimana, dunque, dovrà definire l’uscita dal Tottenham, club che, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato fin da subito messo al corrente dell’interesse della Fiorentina

    UN MERCATO MOVIMENTATO

    Sebbene già in estate abbia speso moltissimo in sede di calciomercato, la sensazione è quella che la Fiorentina si muoverà tanto anche a gennaio.

    La squadra va rafforzata in maniera decisa al fine di rendere più in discesa la strada che porta ad una difficile salvezza, ma andranno anche individuati gli uomini che faranno ancora parte del progetto.

    In molti, infatti, potrebbero salutare Firenze, soprattutto coloro che sin qui hanno avuto meno spazio o hanno deluso le aspettative.

    Tra le priorità potrebbero esserci quella di un difensore, un centrocampista capace di garantire sostanza al reparto, ma anche due esterni offensivi che possano consentire a Vanoli di cambiare definitivamente modulo.

