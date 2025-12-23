La Fiorentina pronta a ripartire da Paratici: c’è l’intesa, ma per la fumata bianca ci sarà da attendere

Un uomo forte in società non solo per provare a dare un senso diverso ad una stagione sin qui drammatica, ma anche per gettare le basi per un futuro che si spera possa essere più roseo del presente.
La Fiorentina ha individuato in Fabio Paratici l’elemento chiamato non solo ad andare a rafforzare un organigramma impoverito dall’addio di Daniele Pradé di inizio novembre, ma anche il dirigente al quale affidare una sorta di carta bianca.
Molte delle speranze di raggiungere la salvezza in questa stagione passeranno dalle sue mosse e dalla capacità di agire in una situazione di totale emergenza, ma affinché possa essere realmente operativo ci sarà da attendere ancora.