Leonardo Gualano

La Fiorentina ha scelto di puntare forte su Paratici: c’è l’apertura, attesa la sua decisione definitiva

La Fiorentina ha individuato in Paratici il dirigente al quale affidare la titolarità dell’area tecnica: la sua decisione potrebbe arrivare in tempi brevi.

Un primo vero segnale di reazione, dopo settimane scandite da sconfitte e delusioni.

La Fiorentina, in quello che è senza ombra di dubbio il momento più complicato della sua storia recente, sembra aver preso una decisione tanto importante quanto invocata dalla piazza: rafforzare l’organigramma societario.

C’è bisogno di una figura importante e dalla comprovata esperienza che dia il suo contributo nel risollevare una squadra che ha visto, di partita in partita, farsi sempre più in salita la strada che porta ad una difficile salvezza.

Il profilo giusto è stato individuato in Fabio Paratici che, come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, a breve dovrebbe dare la sua risposta definitiva al club gigliato.

  • UN’OFFERTA IMPORTANTE

    La situazione nella quale si trova attualmente la Fiorentina, non ha scoraggiato Paratici, che anzi ha aperto all’ipotesi di abbracciare il progetto Fiorentina.

    Il club gigliato, da parte sua, si è fatto avanti con una proposta seria e concreta, proponendo un contratto quinquennale a cifre molto importanti.

  • Leeds United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    SERVONO RINFORZI NELL’ORGANIGRAMMA

    La Fiorentina è alla ricerca di un dirigente che assuma il ruolo di capo dell’area tecnica.

    Va insomma inserito nell’organigramma una figura di rilievo che vada a colmare la lacuna che si è venuta a creare con le dimissioni di Daniele Pradé ad inizio novembre. 

    Il presidente Rocco Commisso da mesi ormai non torna a Firenze a causa anche di problemi di salute e tutto dunque in questo momento viene gestito dal direttore generale Alessandro Ferrari e dal direttore sportivo Roberto Goretti.

    A Paratici verrebbe affidato il compito di scegliere gli allenatori, i giocatori e di decidere la linea tecnica da seguire.

  • Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    UNA SQUADRA IN CRISI

    Ovviamente la priorità per Paratici sarebbe trovare il modo di migliorare una squadra in enorme crisi tecnica a di identità, attualmente ultima in classifica a -8 dalla zona salvezza.

    La sfida da accettare è dunque di quelle estremamente complicate e richiederebbe fin da subito un lavoro su più fronti. Va infatti non solo rafforzata la rosa, ma bisogna anche decidere se andare avanti con Paolo Vanoli in panchina o se propendere per un altro cambio in panchina.

    In questo caso si potrebbe pensare a Stefano Pioli, che è ancora sotto contratto, o scegliere un’altra guida tecnica.

  • A BREVE LA DECISIONE

    Paratici deve dunque decidere se legarsi ad una società in forte crisi o se continuare la sua avventura in Premier League al Tottenham.

    Ad attenderlo ci sarebbe a Firenze il compito di rafforzare la squadra non potendo contare su grandi risorse, visto che la Fiorentina ha già speso moltissimo in estate.

    Come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la decisione potrebbe arrivare in tempi rapidi. 

