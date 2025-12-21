La Fiorentina ha scelto di puntare forte su Paratici: c’è l’apertura, attesa la sua decisione definitiva

Un primo vero segnale di reazione, dopo settimane scandite da sconfitte e delusioni.
La Fiorentina, in quello che è senza ombra di dubbio il momento più complicato della sua storia recente, sembra aver preso una decisione tanto importante quanto invocata dalla piazza: rafforzare l’organigramma societario.
C’è bisogno di una figura importante e dalla comprovata esperienza che dia il suo contributo nel risollevare una squadra che ha visto, di partita in partita, farsi sempre più in salita la strada che porta ad una difficile salvezza.
Il profilo giusto è stato individuato in Fabio Paratici che, come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, a breve dovrebbe dare la sua risposta definitiva al club gigliato.