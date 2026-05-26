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US Sassuolo Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

La Fiorentina avanza per Grosso: parti vicine ad un accordo verbale

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Fiorentina
Sassuolo

Fabio Grosso è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina: ad attenderlo ci sarebbe un contratto biennale.

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Reduce da una delle stagioni più complicate della sua storia recente, la Fiorentina è pronta a ripartire da un ciclo totalmente nuovo.

Nonostante l'ottimo lavoro fatto, che si è tradotto nella conquista di quei punti necessari per condurre alla salvezza una squadra che al momento del suo arrivo era relegata all'ultimo posto della classifica, Paolo Vanoli non dovrebbe essere riconfermato e si appresta dunque a lasciare la panchina a un altro allenatore.

Allenatore che, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è stato già individuato in Fabio Grosso.

  • ACF Fiorentina v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    I CONTATTI TRA LE PARTI

    La Fiorentina non si è solo limitata a mettere Fabio Grosso nel suo mirino, ma si è spinta anche oltre.

    I contatti tra le parti sono già stati avviati e si va verso una fumata bianca.

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  • ACCORDO VERBALE

    I contatti intercorsi nelle ultime ore tra i dirigenti della Fiorentina e l'attuale tecnico del Sassuolo hanno già dato i primi frutti.

    Come spiegato, infatti, da Fabrizio Romano, le parti stanno chiudendo un accordo verbale.

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  • UN CONTRATTO DI DUE ANNI

    Ad attendere Fabio Grosso in riva all'Arno ci sarà un contratto biennale.

    Prima di poter arrivare però a un accordo definitivo e quindi alla definizione dell'operazione, ci saranno ancora alcuni dettagli da definire.

  • A FIRENZE RITROVEREBBE PARATICI

    Fabio Grosso, che è reduce dalle ottime stagioni alla guida del Sassuolo (promozione diretta al primo tentativo e undicesimo posto nell'ultimo campionato di Serie A), a Firenze ritroverebbe un dirigente che conosce benissimo: Fabio Paratici.

    I due si sono già incrociati ai tempi della Juventus ed è stato proprio Paratici a lanciare la sua carriera da allenatore, affidandogli la guida della compagine Primavera.

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  • Carnevali SassuoloGetty Images

    LE PAROLE DI CARNEVALI

    L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parlando ai microfoni di Sky ha parlato della situazione relativa a Fabio Grosso.

    "Con Fabio abbiamo un rapporto speciale e ci piacerebbe continuare con lui. Dovevamo sentirci poco fa, poi non ci siamo riusciti. Parlando con il suo procuratore credo che ci sia però la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci incontreremo spero presto per definire la situazione, anche perché noi dobbiamo capire e muoverci per il suo eventuale sostituto."