La Fiorentina avanza per Grosso: parti vicine ad un accordo verbale

Reduce da una delle stagioni più complicate della sua storia recente, la Fiorentina è pronta a ripartire da un ciclo totalmente nuovo.
Nonostante l'ottimo lavoro fatto, che si è tradotto nella conquista di quei punti necessari per condurre alla salvezza una squadra che al momento del suo arrivo era relegata all'ultimo posto della classifica, Paolo Vanoli non dovrebbe essere riconfermato e si appresta dunque a lasciare la panchina a un altro allenatore.
Allenatore che, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è stato già individuato in Fabio Grosso.