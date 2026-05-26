La Fiorentina avanza per Grosso: parti vicine ad un accordo verbale

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parlando ai microfoni di Sky ha parlato della situazione relativa a Fabio Grosso.

"Con Fabio abbiamo un rapporto speciale e ci piacerebbe continuare con lui. Dovevamo sentirci poco fa, poi non ci siamo riusciti. Parlando con il suo procuratore credo che ci sia però la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci incontreremo spero presto per definire la situazione, anche perché noi dobbiamo capire e muoverci per il suo eventuale sostituto."