La cura Spalletti funziona: vittorie ed un calendario finalmente amico, la Juventus può pensare in grande

Una vittoria per dare continuità ai risultati, ma anche per riportare il discorso campionato sui binari giusti dopo una lunghissima rincorsa.
La Juventus, superando l’ostacolo Roma, non ha solo ottenuto tre punti pesanti contro una diretta concorrente, ma ha anche, e forse è la cosa più importante in questa fase della stagione, confermato di essere in netta crescita.
Le prestazioni, al pari dei risultati, sono decisamente migliorate, così come quella classifica che adesso si è fatta decisamente più dolce da guardare.
Il Natale porta con sé dunque tante certezze in più, accompagnate da nuove ambizioni. Le prospettive sono forse cambiate rispetto a qualche settimana fa ed ora il calendario potrebbe consentire una poderosa accelerata.