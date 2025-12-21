La cura Spalletti funziona: vittorie ed un calendario finalmente amico, la Juventus può pensare in grande

La Juventus di settembre ed ottobre, ovvero quella prima affetta da pareggite e poi capace di perdere tre partite consecutive, oggi è un lontano ricordo.

Per Luciano Spalletti, complici i tanti impegni ravvicinati che non gli hanno dato la possibilità di lavorare come certamente avrebbe voluto, ingranare non è stato semplice ma, dopo i tre pareggi di fila contro Sporting, Torino e Fiorentina, la sua squadra ha decisamente cambiato marcia.

I numeri, da questo punto di vista, non possono mentire: sono state sei le vittorie ottenute nelle ultime sette partite giocate, mentre nelle precedenti sedici gare ufficiali solo in cinque occasioni era riuscita ad imporsi.

La cura Spalletti sta dunque funzionando e a dirlo non sono solo le prestazioni ed un gioco che è certamente migliorato, ma anche i risultati che stanno tornando ad essere da grande squadra.

Dallo scorso 30 ottobre, da quando cioè è stato ufficializzato il suo arrivo in panchina al posto dell’esonerato Tudor, in undici partite ha ottenuto sette successi: numeri non propriamente trascurabili che non possono non infondere ottimismo in ottica 2026.