La crisi senza fine del Boca Juniors: la peggior striscia senza vittorie in 120 anni

Il Boca Juniors non vince una partita ufficiale da aprile: da allora si sono alternati tre allenatori in panchina.

E’ una delle squadre più blasonate dell’intero panorama calcistico mondiale ed è anche per questo motivo che stanno destando enorme scalpore i risultati ottenuti negli ultimi mesi.

Il Boca Juniors non è riuscito a vincere nessuna delle sue ultime undici partite giocate in tutte le competizioni, comprese quelle nel Mondiale per Club, torneo nel quale è stato eliminato nella fase a gironi dopo due pareggi (uno clamoroso contro l’Auckland City) ed una sconfitta.

L’ultima battuta d’arresto, quella patita in casa dell’Huracan, lo ha fatto scendere all’ultimo posto, dopo tre gare, nel Gruppo A del massimo campionato argentino di Clausura.