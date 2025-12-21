La crescita di Openda: fra l’infortunio di Vlahovic e il flop di David, il belga sta diventando importante per Spalletti

Per sua stessa ammissione, Openda non è ancora al top ma nel post partita di Torino ha sottolineato come la crescita sia frutto di una fiducia aumentata. La svolta, senza dubbio, è stata l’arrivo di Spalletti ma anche una condizione decisamente migliorata sta facendo la differenza in maniera netta.

“Non mi sento ancora nel prime - ha spiegato il belga - nonostante il gol, ma la fiducia che mi arriva adesso è diversa e sapevo che la rete sarebbe arrivata presto”. Parole chiare, che lasciano intendere la possibilità di progredire ancora.