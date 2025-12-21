La crescita di Openda: fra l’infortunio di Vlahovic e il flop di David, il belga sta diventando importante per Spalletti

Prima esultanza in Serie A per Lois Openda. L’attaccante belga ha griffato con una rete fondamentale il big match pre natalizio con la Roma, dando seguito a una crescita che, nelle ultime settimane, era lampante dal punto di vista prestazionale.
L’ex Lipsia, che nei primi due mesi aveva destato molto scetticismo in relazione all’apporto dato alla causa juventina e al prezzo con cui è giunto a Torino, sta diventando importante per Spalletti, allenatore che storicamente ha dimostrato di amare calciatori con le sue caratteristiche.
A mano a mano, dunque, il calciatore nato a Liegi sta prendendo in mano la Juventus, facendolo peraltro in un momento della stagione cruciale per i bianconeri.