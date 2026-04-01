La Controriforma: il calcio italiano vittima del suo stesso immobilismo

I giovani non giocano più per strada. Ma il problema è che non giocano nemmeno più nei vivai. E il grosso dei problemi risiede anche e soprattutto nella formazione dei giovani talenti a partire dalle selezioni giovanili federali.

Anche lì, è più facile immaginare la fine del calcio che quella della gestione federale a livello sportivo.

Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili, è in carica dal 2016. Risultati? Sotto gli occhi di tutti. Si vince qualche competizione di categoria, spesso sfruttando calciatori che a parità di età dalle altre parti sono già nel giro delle prime squadre e delle nazionali maggiori. L’ascensore calcistico è però bloccato e sempre meno calciatori di talento sono messi riescono ad effettuare il salto in pianta stabile.

Il problema riguarda anche gli allenatori dei settori giovanili, valutati molto più per i risultati nei vari tornei e torneini che non per la quantità e qualità di giovani fatti crescere e consegnati alle squadre maggiori.



