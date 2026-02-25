La conferma dell'Inter dopo l'eliminazione col Bodo/Glimt: il tabù delle grandi sfide non è scomparso

Tra campionato e Champions League, l'Inter ha perso contro diversi avversari di livello. E se in Serie A non ne ha risentito, in Europa sì: anche e soprattutto per questo non è riuscita a piazzarsi tra le prime otto e ad andare direttamente agli ottavi, non solo "per un rigore al 90'", come raccontato da Nicolò Barella facendo riferimento al penalty di Szoboszlai a dicembre.

I nerazzurri sono stati battuti dalla Juventus, dal Milan, dal Napoli. E poi dai Reds, appunto, ma anche da Arsenal e Atletico Madrid. Nel frattempo hanno vinto a Dortmund e a Roma contro i giallorossi, oltre al colpo in casa dell'Atalanta, avversario che in quel periodo era però ben lontano dalla forma odierna.

Troppi passi falsi, troppe stecche nelle notti da duri. La sconfitte contro il Bodo/Glimt sono solo le ultime. I norvegesi non sono la Juve e non sono l'Arsenal, ma era una doppia sfida da dentro o fuori. E l'Inter l'ha clamorosamente fallita.