Inter a +10 sul Milan, un vantaggio che ha costruito contro le medio-piccole: da settembre il 100% di vittorie

Milan-Parma di domenica dirà se i rossoneri di Allegri, favoriti del match, riusciranno a riportarsi a -7 dall'Inter capolista. Intanto però, per una notte, la squadra di Chivu guida la graduatoria con un netto +10, rendendo la Serie A nettamente il torneo meno equilibrato d'Europa. Un vantaggio che il team nerazzurro ha costruito da settembre a oggi con un dato incredibile: non ha mai perso un punto contro le squadre fuori dai posti europei, ovvero dal settimo in giù. Neanche uno. Più nello specifico, l'Inter non ha perso un punto contro le squadre dal sesto al ventesimo posto, dunque dal Como al Verona.

Dal primo settembre al 21 febbraio si è registrato un 100% di vittorie per l'Inter, capace di ottenere ottimi risultati ovviamente anche contro le big, ma non abbastanza da essere confrontati con quelli contro Lecce, Parma, Fiorentina, Cagliari e via dicendo. Quando Lautaro e compagni hanno affrontato le medio-piccole non hanno mai perso o pareggiato, riuscendo a scappare dai cugini del Milan nonostante le quattro sconfitte subite, rispetto all'unica dei rossoneri, tra l'altro nel primo match di campionato contro la Cremonese.

L'Inter sta dimostrando come nel 2025/2026 ciò che conti non siano gli scontri diretti contro le grandissime del campionato, ma bensì contro le altre squadre, che contano un numero notevolmente più elevato. Fin qui sono arrivati 21 successi a fronte di un solo pareggio e delle già citate quattro sconfitte: questi cinque risultati che non fanno rima con vittoria sono quelli contro le prime del campionato, dal Milan secondo alla Juventus quinta.