Inter Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Inter a +10 sul Milan, un vantaggio che ha costruito contro le medio-piccole: da settembre il 100% di vittorie

Rispetto al Milan, l'Inter di Chivu, da settembre, non ha perso neanche un punto contro le squadre fuori dai 'posti europei': in questo modo ha costruito la sua fuga, con i rossoneri che potrebbero riportarsi comunque a -7.

Milan-Parma di domenica dirà se i rossoneri di Allegri, favoriti del match, riusciranno a riportarsi a -7 dall'Inter capolista. Intanto però, per una notte, la squadra di Chivu guida la graduatoria con un netto +10, rendendo la Serie A nettamente il torneo meno equilibrato d'Europa. Un vantaggio che il team nerazzurro ha costruito da settembre a oggi con un dato incredibile: non ha mai perso un punto contro le squadre fuori dai posti europei, ovvero dal settimo in giù. Neanche uno. Più nello specifico, l'Inter non ha perso un punto contro le squadre dal sesto al ventesimo posto, dunque dal Como al Verona.

Dal primo settembre al 21 febbraio si è registrato un 100% di vittorie per l'Inter, capace di ottenere ottimi risultati ovviamente anche contro le big, ma non abbastanza da essere confrontati con quelli contro Lecce, Parma, Fiorentina, Cagliari e via dicendo. Quando Lautaro e compagni hanno affrontato le medio-piccole non hanno mai perso o pareggiato, riuscendo a scappare dai cugini del Milan nonostante le quattro sconfitte subite, rispetto all'unica dei rossoneri, tra l'altro nel primo match di campionato contro la Cremonese.

L'Inter sta dimostrando come nel 2025/2026 ciò che conti non siano gli scontri diretti contro le grandissime del campionato, ma bensì contro le altre squadre, che contano un numero notevolmente più elevato. Fin qui sono arrivati 21 successi a fronte di un solo pareggio e delle già citate quattro sconfitte: questi cinque risultati che non fanno rima con vittoria sono quelli contro le prime del campionato, dal Milan secondo alla Juventus quinta.

  • L'UNICO STOP CONTRO LE MEDIO-PICCOLE

    Il 31 agosto l'Inter finiva nel mirino di tifosi e avversari per la sconfitta rimediata a San Siro contro l'Udinese, nella prima uscita casalinga. Dal 2-1 contro i friulani, l'Inter, dunque dal primo settembre, non ha più perso un punto contro le squadre dal sesto posto in giù, fermandosi solamente contro le prime cinque.

    Nello specifico, l'Inter ha ottenuto un solo punto nelle due gare contro il Napoli, uscendo sconfitta nel Derby d'andata contro il Milan e nell'altro Derby, quello d'Italia contro la Juventus.

    Delle cinque 'pause' stagionali, nessuna è arrivata da settembre in avanti: sei mesi di vittorie contro le medio-piccole e di quattro stop contro Napoli, Milan, Juventus e ancora Napoli.

  • MILAN E NAPOLI

    L'Inter è stata talmente letale contro le medio-piccole, che il Napoli capace di strappare ai meneghini ben quattro punti si trova ora a -14, seppur con una gara ancora da disputate. Stesso discorso per il Milan a -10, che rispetto ai cugini è stato spesso contestato proprio per i tanti stop contro le squadre che veleggiano soprattutto nella parte destra della classifica.

    Il Milan ha spesso difficoltà a vincere le gare in cui deve fare la partita e non ripartire, mentre l'Inter domina in lungo e in largo contro le piccole, faticando di più contro le grandi. Anche in questo senso, però, la squadra di Chivu non è stata certo così negativa: ha battuto la Roma, ha superato la Juventus nel Derby d'Italia delle polemiche e si presenterà al Derby meneghino di ritorno con la consapevolezza di poter chiudere i giochi.

    Mentalmente molto dipenderà dalla Champions, che potrebbe dare all'Inter desiderio di rivalsa o comunque una foga altrettanto feroce derivante dall'eventuale rimonta contro il Bodo/Glimt.

  • GLI UNICI STOP DELL'INTER

    • 31 agosto, Inter-Udinese 1-2 (unico passo falso contro una squadra dal sesto posto in giù)
    • 13 settembre, Juventus-Inter 4-3
    • 25 ottobre, Napoli-Inter 3-1
    • 23 novembre, Inter-Milan 0-1
    • 11 gennaio, Inter-Napoli 2-2

    Dai dati degli stop interisti, si evince come questi siano avvenuti quasi tutti nella primissima parte di stagione, tanto che tra novembre e fine febbraio sia arrivata appena una sconfitta di misura e un pareggio. A fronte di soli successi.

  • 64 PUNTI ALLA 26ESIMA GIORNATA

    Con questo enorme dato da settembre a oggi, l'Inter è riuscita a raggiungere i 64 punti già alla 26esima giornata. Un miglioramento netto rispetto alla passata annata, quando i 64 punti vennero raggiunti solamente dopo il 29esimo turno.

    Per capire quanto l'Inter stia viaggiando veloce, basti pensare che la Juventus 2014, la squadra in grado di ottenere il maggior numero punti in una Serie A a venti squadre (102), dopo il 26esimo turno fece registrare appena 5 cinque punti in più, per un totale di 69.

    L'Inter di Chivu non può superare quella Juventus, ma vincendole tutte da qui alla fine potrebbe comunque arrivare a quota 100, tonda tonda. Non si tratta di una statistica a cui qualcuno pensa, ma fa capire quanto Lautaro e compagni stiano volando.

