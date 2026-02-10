L’Italia andrà ai Mondiali, Buffon non ha dubbi: “La squadra è forte e abbiamo un allenatore speciale”

“Quanti goal mi ha fatto Cristiano Ronaldo? Uno ogni partita. L’unica nella quale non mi ha segnato è stata quando sono stato espulso e lui ha trasformato il rigore. Era un avversario che non ti faceva dormire sereno la notte prima. Di lui mi ha colpito la ferocia, la cattiveria negli ultimi metri che non ho mai visto a nessuno. Era un animale da area di rigore che aveva la cattiveria di un predatore, di uno che ti voleva uccidere. Chi più cult tra lui e Ronaldo? Ronaldo il Fenomeno è stato un precursore, il calcio è cambiato da lui in poi. Cristiano Ronaldo è imparagonabile per come ha saputo trasformarsi e migliorarsi ogni anno grazie al lavoro. Ha numeri impressionanti ed una carriera longeva. Ronaldo ha avuto la sfortuna di un infortunio che ha condizionato la sua carriera: se invece di 12 ne avesse fatti 25 di anni, sfido a trovare uno come lui”.