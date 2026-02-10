L’Italia andrà ai Mondiali, Buffon non ha dubbi: “La squadra è forte e abbiamo un allenatore speciale”

È stato uno dei più forti giocatori di ogni tempo, un fenomeno che ha legato in maniera indissolubile il suo nome a quello della Juventus ed anche della Nazionale italiana, con la quale ha totalizzato qualcosa come 176 presenze e vinto un Mondiale, quello del 2006, da straordinario protagonista.
Gigi Buffon è stato, a detta di molti, il più grande portiere di sempre. Una leggenda vivente che, una volta appesi i guanti al chiodo nel 2023, è rimasto nel mondo del calcio diventando capo delegazione della Nazionale Azzurra.
Buffon, in un’intervista rilasciata a ‘DAZN’ nel corso del format ‘Cult’, ha ripercorso alcune fasi della sua straordinaria carriera.