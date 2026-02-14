Goal.com
Hernanes BastoniGetty Images
Stefano Silvestri

L'irritazione di Hernanes dopo l'esultanza di Bastoni in Inter-Juventus: "Se DAZN mi chiama il prossimo anno non vengo"

L'ex centrocampista, oggi talent televisivo, ha condannato con fermezza l'episodio dopo l'espulsione di Kalulu: "Questo non è calcio, la mentalità di Bastoni e di Vergara deve essere combattuta".

Se l'espulsione di Pierre Kalulu sul finire del primo tempo di Inter-Juventus ha scatenato polemiche a non finire, naturalmente lato bianconero, l'esultanza di Alessandro Bastoni non è piaciuta praticamente a nessuno.

Non è piaciuta nemmeno a Hernanes, ex centrocampista per anni in Serie A: il brasiliano, oggi talent televisivo, ha condannato con fermezza l'episodio nel post partita del Derby d'Italia.

Il "Profeta" lo ha fatto a DAZN, l'emittente con cui collabora e a cui dona le proprie opinioni. E non è stato per nulla tenero, minacciando di non ripresentarsi davanti alle telecamere in caso di chiamata nella prossima stagione.

  • "SE DAZN MI CHIAMA IL PROSSIMO ANNO NON VENGO"

    "Io sto pensando già al prossimo anno. Se DAZN decide di chiamarmi per venire qua a parlare di calcio, io non verrò più": così ha risposto Hernanes all'imbeccata del conduttore Marco Russo, lasciando tutti di stucco.

  • "QUA NON È PARLARE DI CALCIO"

    Hernanes ha continuato così, spiegando il motivo della propria esternazione:

    "Qua non è parlare di calcio, è parlare del regolamento. Io dovevo parlare del passaggio sbagliato che ha fatto Miretti, non di queste cose. La mentalità di Bastoni e di Vergara, che esultano, deve essere combattuta. I ragazzi devono andare in campo per giocare a calcio. Come Zielinski, che ha deciso la partita: nel primo tempo prende la palla con la mano, perché l'adrenalina ti porta a fare certe cose in campo e ci sta, ma ha la lucidità di autocondannarsi e di dire 'sono stato io'. Questa mentalità deve essere condivisa".

  • "CHIAMATE MARELLI AL POSTO MIO"

    Così ha concluso Hernanes:

    "Questo non è calcio. Chiamate Luca Marelli al posto mio".

  • GIACCHERINI: "CHIELLINI MI INSEGNAVA LA CORRETTEZZA..."

    Anche Emanuele Giaccherini, altro talent presente nello studio di DAZN, ha condannato la simulazione ma soprattutto l'esultanza di Bastoni:

    "Sono un po' infastidito per l'esultanza di Bastoni dopo il fatto, è andato petto a petto (con Akanji, ndr)... Istintivamente ci può stare, ti senti un po' toccare. Ma dopo devi avere la lucidità... Il giocatore lo sa, ha fatto la furbata. Parliamoci chiaro. Io capisco che giochi per l'Inter, che è una partita tirata, tesa, però...

    Bastoni è un campione, però io ho avuto la fortuna di giocare con Giorgio Chiellini, che mi ha insegnato la correttezza all'interno del campo. Nonostante lui fosse uno che non si risparmiava mai".

