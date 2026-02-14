L'irritazione di Hernanes dopo l'esultanza di Bastoni in Inter-Juventus: "Se DAZN mi chiama il prossimo anno non vengo"

Hernanes ha continuato così, spiegando il motivo della propria esternazione:

"Qua non è parlare di calcio, è parlare del regolamento. Io dovevo parlare del passaggio sbagliato che ha fatto Miretti, non di queste cose. La mentalità di Bastoni e di Vergara, che esultano, deve essere combattuta. I ragazzi devono andare in campo per giocare a calcio. Come Zielinski, che ha deciso la partita: nel primo tempo prende la palla con la mano, perché l'adrenalina ti porta a fare certe cose in campo e ci sta, ma ha la lucidità di autocondannarsi e di dire 'sono stato io'. Questa mentalità deve essere condivisa".