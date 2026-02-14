L'irritazione di Hernanes dopo l'esultanza di Bastoni in Inter-Juventus: "Se DAZN mi chiama il prossimo anno non vengo"

Se l'espulsione di Pierre Kalulu sul finire del primo tempo di Inter-Juventus ha scatenato polemiche a non finire, naturalmente lato bianconero, l'esultanza di Alessandro Bastoni non è piaciuta praticamente a nessuno.
Non è piaciuta nemmeno a Hernanes, ex centrocampista per anni in Serie A: il brasiliano, oggi talent televisivo, ha condannato con fermezza l'episodio nel post partita del Derby d'Italia.
Il "Profeta" lo ha fatto a DAZN, l'emittente con cui collabora e a cui dona le proprie opinioni. E non è stato per nulla tenero, minacciando di non ripresentarsi davanti alle telecamere in caso di chiamata nella prossima stagione.