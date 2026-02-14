Inter-Juventus, polemiche per l'esultanza di Bastoni dopo l'espulsione di Kalulu

Il Derby d’Italia ha lasciato in eredità un episodio che sta già facendo molto discutere e che, con ogni probabilità, farà discutere anche nei prossimi giorni.

Tutto è accaduto al 42’, quando la Juventus è rimasta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata da Pierre Kalulu.

Il difensore bianconero, che era stato già ammonito al 32’, ha rimediato un secondo giallo per un contatto (presunto) con Alessandro Bastoni che ha destato molto più di un dubbio.

Una decisione, quella del direttore di gara La Penna di espellere Kalulu, che il centrale nerazzurro ha accolto con una vera e propria esultanza.