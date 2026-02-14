Goal.com
Kalulu espulso Inter JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Inter-Juventus, polemiche per l'esultanza di Bastoni dopo l'espulsione di Kalulu

Farà molto discutere l’espulsione comminata a Kalulu nel corso di Inter-Juventus: la decisione dell’arbitro è stata accolta da Bastoni con un’esultanza.

Il Derby d’Italia ha lasciato in eredità un episodio che sta già facendo molto discutere e che, con ogni probabilità, farà discutere anche nei prossimi giorni.

Tutto è accaduto al 42’, quando la Juventus è rimasta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata da Pierre Kalulu.

Il difensore bianconero, che era stato già ammonito al 32’, ha rimediato un secondo giallo per un contatto (presunto) con Alessandro Bastoni che ha destato molto più di un dubbio.

Una decisione, quella del direttore di gara La Penna di espellere Kalulu, che il centrale nerazzurro ha accolto con una vera e propria esultanza.

  • L’ESPULSIONE DI KALULU

    Kalulu era stato già ammonito al 32’, dopo aver commesso un fallo ai danni di Nicolò Barella.

    Dieci minuti più tardi, il direttore di gara La Penna ha deciso di estrarre un secondo cartellino giallo quando Bastoni, dopo un passaggio sbagliato da Fabio Miretti, esce palla al piede in velocità per involarsi verso la metà campo avversaria e cade in prossimità del difensore bianconero.

    L’arbitro non ha avuto dubbi nell’espellere subito Kalulu, ma le immagini hanno successivamente dimostrato che in realtà non c’era stato nessun fallo e che, se un contatto c’era stato, era stato leggerissimo.

    Bastoni ha dunque tratto in inganno La Penna, dando l’impressione di accentuare non poco la sua caduta.

  • L’ESULTANZA DI BASTONI

    Quelli che si sono vissuti dopo che il direttore di gara ha estratto il secondo giallo per Kalulu sono stati momenti molto concitati.

    Se infatti i giocatori della Juventus hanno iniziato subito a protestare, Bastoni ha esultato per la decisione dell’arbitro di espellere il difensore bianconero.

    Una cosa che non è passata di certo inosservata, tanto che in rete, nel giro di pochi minuti, si sono moltiplicati i post e i commenti di coloro che hanno parlato di un gesto antisportivo.

  • KALULU HA RICHIESTO L’INTERVENTO DEL VAR

    Subito dopo essere stato ammonito per la seconda volta, mentre Bastoni esultava, Kalulu ha mimato il gesto del VAR.

    Il difensore bianconero sperava che l’arbitro andasse a rivedere l’azione al monitor, ma il regolamento parla chiaro: gli uomini in sala VAR non possono intervenire in caso di doppio giallo.

    È possibile infatti un intervento per modificare il colore del cartellino oppure per togliere un rosso diretto.

0