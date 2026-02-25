L’Inter ‘sottrae’ telespettatori al Festival di Sanremo: ottimi gli ascolti per la sfida col Bodo/Glimt

Carlo Conti ha commentato i dati di ascolto e si è detto soddisfatto del risultato ottenuto.

“Sono molto contento per il bel risultato di ieri sera. Non ho battuto me stesso, ma ho lo stesso sorriso di un anno fa. Il risultato resta altissimo e i numeri confermano che il Festival sta bene. Pensavo a numeri inferiori e sono stato contento nel vedere il 58%. Questo per il periodo, la controprogrammazione, i tanti motivi che abbiamo evidenziato nelle riunioni”.