L’Inter ‘sottrae’ telespettatori al Festival di Sanremo: ottimi gli ascolti per la sfida col Bodo/Glimt

Ha preso ufficialmente il via, nella serata di martedì 24 febbraio, la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo.
Un evento che, come ogni anno, è stato tra i più attesi in assoluto e che ha calamitato l’attenzione di milioni di italiani.
Gli ascolti infatti si sono confermati, come era largamente prevedibile, altissimi, anche se rispetto all’edizione del 2025, condotta anche in quel caso da Carlo Conti, si è registrato un calo.
Il noto presentatore, nel commentare i dati, ha parlato anche di controprogrammazione e tra gli avversari con i quali il Festival si è dovuto scontrare c’è stata anche Inter-Bodo/Glimt.
Il match di UEFA Champions League, nonostante la contemporaneità di Sanremo, ha ottenuto un ottimo risultato.