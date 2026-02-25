Goal.com
Leonardo Gualano

L’Inter ‘sottrae’ telespettatori al Festival di Sanremo: ottimi gli ascolti per la sfida col Bodo/Glimt

La sfida giocata dall’Inter martedì sera con il Bodo/Glimt ha fatto registrare ottimi ascolti nonostante la prima serata del Festival.

Ha preso ufficialmente il via, nella serata di martedì 24 febbraio, la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo.

Un evento che, come ogni anno, è stato tra i più attesi in assoluto e che ha calamitato l’attenzione di milioni di italiani.

Gli ascolti infatti si sono confermati, come era largamente prevedibile, altissimi, anche se rispetto all’edizione del 2025, condotta anche in quel caso da Carlo Conti, si è registrato un calo.

Il noto presentatore, nel commentare i dati, ha parlato anche di controprogrammazione e tra gli avversari con i quali il Festival si è dovuto scontrare c’è stata anche Inter-Bodo/Glimt.

Il match di UEFA Champions League, nonostante la contemporaneità di Sanremo, ha ottenuto un ottimo risultato.

  • Carlo Conti Laura Pausini SanremoGetty Images

    GLI ASCOLTI DELLA PRIMA SERATA DI SANREMO

    La prima serata della settantaseiesima edizione del Festival della musica italiana è stata seguita da 9,6 milioni di telespettatori.

    Si tratta di un numero ovviamente altissimo, così come confermato dallo share del 58%, ma comunque in calo rispetto all’edizione del 2025.

    Un anno fa, infatti, la prima serata del Festival di Sanremo fece registrare circa 3 milioni di spettatori in più.

    In particolare, il picco di ascolto è stato raggiunto poco prima delle ore 22.00, quando si è arrivati a quota 15.384.000 spettatori, mentre lo share massimo è stato toccato all’1.07, quando è salito fino al 63,9%.

  • “PENSAVO A UN CALO MAGGIORE”

    Carlo Conti ha commentato i dati di ascolto e si è detto soddisfatto del risultato ottenuto.

    “Sono molto contento per il bel risultato di ieri sera. Non ho battuto me stesso, ma ho lo stesso sorriso di un anno fa. Il risultato resta altissimo e i numeri confermano che il Festival sta bene. Pensavo a numeri inferiori e sono stato contento nel vedere il 58%. Questo per il periodo, la controprogrammazione, i tanti motivi che abbiamo evidenziato nelle riunioni”.

    L’OTTIMO DATO DI INTER-BODO/GLIMT

    A sottrarre alla prima serata del Festival di Sanremo una buona fetta di spettatori è stata la sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League che ha visto l’Inter impegnata a San Siro contro il Bodo/Glimt.

    La compagine nerazzurra era chiamata a una rimonta per continuare il suo cammino nella massima competizione europea e invece, dopo la sconfitta patita all’andata, è stata battuta anche sul proprio campo.

    La partita dell’Inter ha tenuto incollati ai televisori ben 1.842.000 spettatori, per uno share del 3,9%.

    Si tratta di un dato molto elevato, soprattutto tenendo in considerazione la contemporanea presenza di Sanremo e il fatto che comunque non sia stata trasmessa in chiaro.

  • MERCOLEDÌ SERA JUVE-GALATASARAY

    Nel corso della serata di mercoledì, il Festival di Sanremo dovrà confrontarsi di nuovo con la Champions League.

    Alle 21.00 infatti è previsto il calcio d’inizio di Juventus-Galatasaray, altra partita evidentemente destinata ad attrarre l’interesse di moltissimi appassionati.

    La compagine bianconera, dopo la sconfitta per 5-2 patita a Istanbul, sarà chiamata a un’impresa per prolungare il suo cammino europeo.

0