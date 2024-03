L’Inter si gode il ‘nuovo’ Sanchez: trascinatore silenzioso e risorsa per Inzaghi

Dal rosso di Liverpool in Champions alla notte con goal e assist col Genoa: l'attaccante cileno ha cambiato atteggiamento, ora il rinnovo è possibile.

Da ‘niño’ ad ‘abuelo’. Maturo, concreto e capace di rispondere presente ogni volta che viene chiamato in causa. Ancora una volta dalle difficoltà nascono le opportunità e la sua Alexis Sanchez la sta sfruttando al massimo.

L’attaccante cileno ha approfittando dell’assenza per infortunio di Marcus Thuram per indossare i panni di trascinatore nel successo dell’Inter contro il Genoa che porta i nerazzurri di Simone Inzaghi a 15 punti di vantaggio dalle inseguitrici.

Nel match contro il Grifone, Sanchez prima manda in porta Asllani con due tocchi e per il goal del vantaggio e poi si mette in proprio, spiazzando Martinez in occasione del calcio di rigore del 2-0, la prima rete stagionale del cileno in Serie A.

Una notte in cui Sanchez lancia un messaggio forte e chiaro a Simone Inzaghi: lui c’è e quando viene chiamato in causa risponde presente.

Un monito per il futuro, non solo in questo finale di stagione ma anche per la prossima, con il rinnovo che non è da considerare un’utopia.