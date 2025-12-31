L’Inter mette Joao Cancelo nel suo mirino: ha rotto con Inzaghi ed è pronto a lasciare l’Al-Hilal

La Serie A ha già avuto modo di conoscerla, e anche di vincerla, e chissà che in un futuro, tra l’altro molto vicino, non possa tornare ad abbracciarla per diventarne nuovamente uno dei protagonisti più importanti.

Quello di Joao Cancelo è un nome che certamente scalderà la prossima sessione invernale di calciomercato. La sua avventura all’Al-Hilal sembra infatti essere arrivata vicino al capolinea e tra i tanti club che sono stati accostati al suo nome ce ne sono anche alcuni italiani, l’Inter su tutti.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la società meneghina ha individuato proprio nell’esterno portoghese uno dei suoi potenziali obiettivi di gennaio.