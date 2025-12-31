Pubblicità
Pubblicità
Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

L’Inter mette Joao Cancelo nel suo mirino: ha rotto con Inzaghi ed è pronto a lasciare l’Al-Hilal

Joao Cancelo è uno dei giocatori ai quali l’Inter pensa in ottica mercato di gennaio: andrebbe a colmare a destra il vuoto lasciato da Dumfries.

Pubblicità

La Serie A ha già avuto modo di conoscerla, e anche di vincerla, e chissà che in un futuro, tra l’altro molto vicino, non possa tornare ad abbracciarla per diventarne nuovamente uno dei protagonisti più importanti.

Quello di Joao Cancelo è un nome che certamente scalderà la prossima sessione invernale di calciomercato. La sua avventura all’Al-Hilal sembra infatti essere arrivata vicino al capolinea e tra i tanti club che sono stati accostati al suo nome ce ne sono anche alcuni italiani, l’Inter su tutti.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la società meneghina ha individuato proprio nell’esterno portoghese uno dei suoi potenziali obiettivi di gennaio.

  • Al Hilal v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    PER COLMARE L’ASSENZA DI DUMFRIES

    Joao Cancelo, nel corso della sua lunga carriera, ha ampiamente dimostrato di poter far bene tanto a destra quanto a sinistra; all’Inter, però, gli verrebbe assegnato un compito preciso: quello di andare a colmare il vuoto creato dall’assenza di Dumfries.

    L’esterno olandese, infatti, a causa di un infortunio non tornerà in campo prima di metà marzo e il suo sostituto naturale, ovvero Luis Henrique, quando è stato chiamato in causa non ha certo esaltato.

    Cancelo è un giocatore di un altro livello e rappresenterebbe un rinforzo importantissimo. Sarebbe molto più di un vice-Dumfries e andrebbe a rafforzare una rosa già allestita per raggiungere grandi traguardi.

    • Pubblicità

  • LA ROTTURA CON SIMONE INZAGHI

    A favorire la corsa che conduce l’Inter a João Cancelo sarebbe paradossalmente Simone Inzaghi.

    Quello tra l’ex allenatore nerazzurro, che oggi siede sulla panchina dell’Al-Hilal, e l’esterno portoghese è un rapporto che non è mai decollato e che anzi è arrivato a un vero e proprio punto di rottura.

    L’esterno portoghese sarebbe più che pronto a lasciare la Saudi Pro League (campionato nel quale in stagione ha totalizzato appena due presenze) per cercare magari in Europa quello spazio necessario per rilanciarsi anche in ottica Mondiali 2026.

    Quello dell’Al-Hilal, dunque, sarebbe un muro non troppo complicato da abbattere; semmai un problema potrebbe essere rappresentato dal ricchissimo ingaggio che João Cancelo percepisce in Arabia Saudita.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L’OSTACOLO STIPENDIO

    Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Joao Cancelo potrebbe lasciare l’Al-Hilal con la formula del prestito fino a giugno.

    Un’opzione che non dispiacerebbe affatto all’Inter, che anzi avrebbe il tempo di sfruttare la corsa e la qualità dell’esterno portoghese in questa stagione, avendo al contempo la possibilità di programmare la prossima annata.

    Un problema potenzialmente insormontabile sarebbe quello legato all’ingaggio, visto che Joao Cancelo in Arabia Saudita guadagna qualcosa come 15 milioni netti a stagione.

    Una cifra ovviamente irraggiungibile e, dunque, per arrivare alla fumata bianca servirebbe un aiuto concreto dell’Al-Hilal. Cancelo, inoltre, potrebbe avere diversi estimatori in Europa e sembra essere finito anche nel mirino del Barcellona.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Cancelo InterGetty Images

    SI TRATTEREBBE DI UN RITORNO

    Nel caso in cui l’interesse dell’Inter per Cancelo dovesse trasformarsi in una trattativa clamorosamente andata a buon fine, per l’esterno portoghese si tratterebbe di un ritorno.

    Ha infatti già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2017-2018, quando venne prelevato dal Valencia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, che poi non venne esercitato.

    Con l’Inter, in quella annata, ha totalizzato 28 presenze complessive con un goal (26 quelle in campionato), facendo intravedere quelle qualità che poi lo hanno portato a essere considerato uno degli esterni più apprezzati del calcio europeo degli ultimi anni.

    Nel 2018 passerà poi alla Juventus, con la quale vincerà uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, prima di iniziare una lunga avventura al Manchester City.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Bologna crest
Bologna
BOL
0