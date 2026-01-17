L’Inter e il lusso di poter ruotare in attacco: gerarchie non più intoccabili, chi gioca fa sempre la differenza

Cristian Chivu, contro l’Udinese, ha deciso di puntare dal 1’ sulla coppia composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito.

Il tecnico nerazzurro, ancora una volta, ha dimostrato di non avere remore particolari nel ruotare i suoi uomini in attacco e, se con il Lecce aveva dato fiducia a Thuram e Bonny, a Udine ha schierato un duo offensivo dalle caratteristiche totalmente diverse.

Una scelta che si è rivelata centrata, tanto che proprio Esposito (assist) e Lautaro hanno confezionato il goal che è poi valso i tre punti.

I due si sono trovati benissimo in campo, dimostrando un affiatamento già molto forte. L’Inter può dunque puntare su quattro attaccanti intercambiabili che, con caratteristiche diverse, riescono sempre a dare il loro apporto.

Anche per questo motivo, rispetto al passato, le gerarchie nel reparto offensivo sembrano essere meno definite: Thuram e Lautaro Martinez restano i titolari, ed è vero, ma chi prende il loro posto ha quasi sempre il merito di non farli rimpiangere.