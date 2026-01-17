L’Inter e il lusso di poter ruotare in attacco: gerarchie non più intoccabili, chi gioca fa sempre la differenza

Una vittoria per prolungare la serie positiva in campionato e soprattutto per difendere la vetta dal possibile assalto del Milan.
L’Inter espugna anche il campo dell’Udinese e lo fa proponendo una prova di grande maturità. La compagine nerazzurra è stata chiamata anche a soffrire in alcuni frangenti, ma è comunque riuscita a fare sua l’intera posta, confermandosi, una volta di più, forse la vera principale candidata nella corsa che conduce al titolo.
A decidere la sfida è stato un goal del solito Lautaro Martinez, che si conferma in fuga nella classifica dei marcatori del torneo con undici centri: è un uomo che ormai ha affinato quella speciale qualità che è propria dei grandissimi, segnare reti pesanti e sbloccare dunque i risultati.
Al suo fianco dal 1’ Pio Esposito che, come già successo in diverse occasioni in questa stagione, è riuscito a incidere con il suo grande lavoro in attacco.