L'Inter ce l'ha fatta a vincere uno scontro diretto contro una tra Juventus, Napoli e Milan: "Abbiamo patito due anni"

Inter-Juventus non è - e probabilmente mai sarà - una partita come tutte le altre: tra rivalità e polemiche di natura arbitrale, non c'è mai un motivo per annoiarsi.

La dimostrazione c'è stata anche ieri sera con l'episodio che ha scatenato la rabbia bianconera: il secondo giallo mostrato da La Penna a Kalulu per l'intervento piuttosto leggero su Bastoni, a sua volta finito nell'occhio del ciclone.

A prendersi i tre punti sono stati i nerazzurri che, alla fine, sono riusciti a spezzare l'incantesimo relativo agli scontri diretti contro Juventus, Milan e Napoli: interrotto un digiuno che durava da quasi due anni e che, come ammesso da Cristian Chivu, ha condizionato a livello psicologico Lautaro e compagni.