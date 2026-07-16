L’Inter accelera per Spence: richiesta da 35 milioni del Tottenham, Marotta ha il sì del giocatore

Continua la missione terzino dell’Inter. Dopo aver visto sfumare i profili di Marco Palestra e Anan Khalaili per motivi diversi, i nerazzurri ora vogliono portare a casa il tanto atteso erede di Denzel Dumfries.
Il nuovo obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di Djed Spence, terzino classe 2000 di proprietà del Tottenham.
La trattativa è in corso e il giocatore, che è stato appena eliminato dai Mondiali con la sua Inghilterra, rappresenterebbe un profilo validissimo per prendere il posto del pari ruolo olandese.