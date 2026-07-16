L’Inter accelera per Spence: richiesta da 35 milioni del Tottenham, Marotta ha il sì del giocatore

Dal canto suo, il giocatore ha già dato l’okay al trasferimento. La destinazione per Spence è gradita e, peraltro, per lui sarebbe un ritorno in Serie A, dopo la breve esperienza in maglia Genoa, contraddistinta dalle 16 presenze totalizzate nella seconda metà della stagione 2023/24. Al Tottenham sarebbe chiuso da Pedro Porro, l’addio direzione Inter gli permetterebbe di giocare senza dubbio titolare.



