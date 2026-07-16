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Matteo Occhiuto

L’Inter accelera per Spence: richiesta da 35 milioni del Tottenham, Marotta ha il sì del giocatore

Calciomercato
Serie A
Inter
D. Spence

L’esterno londinese è diventato il piano A della fascia dei nerazzurri: gli Spurs aprono alla cessione, ma serve un esborso importante.

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Continua la missione terzino dell’Inter. Dopo aver visto sfumare i profili di Marco Palestra e Anan Khalaili per motivi diversi, i nerazzurri ora vogliono portare a casa il tanto atteso erede di Denzel Dumfries. 

Il nuovo obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di Djed Spence, terzino classe 2000 di proprietà del Tottenham.

La trattativa è in corso e il giocatore, che è stato appena eliminato dai Mondiali con la sua Inghilterra, rappresenterebbe un profilo validissimo per prendere il posto del pari ruolo olandese. 

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    RICHIESTA DA 35 MILIONI

    Il Tottenham ha chiesto 35 milioni per Spence, non valutandolo come incedibile. La sua partenza porterebbe nelle casse di Roberto De Zerbi e del club londinese un bel gruzzolo. L’Inter, in realtà, aveva stanziato 25 milioni di budget per quel ruolo, soprattutto dopo aver visto sfumare la possibilità di arrivare a Palestra, ma per un profilo come quello di Spence potrebbe fare una spesa extra. 

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  • Giuseppe Marotta InterGetty Images

    C’È IL GRADIMENTO DEL GIOCATORE

    Dal canto suo, il giocatore ha già dato l’okay al trasferimento. La destinazione per Spence è gradita e, peraltro, per lui sarebbe un ritorno in Serie A, dopo la breve esperienza in maglia Genoa, contraddistinta dalle 16 presenze totalizzate nella seconda metà della stagione 2023/24. Al Tottenham sarebbe chiuso da Pedro Porro, l’addio direzione Inter gli permetterebbe di giocare senza dubbio titolare.


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    DA SINISTRA A DESTRA

    Fra le note che spingono l’Inter a puntare su Spence c’è una duttilità tattica importante. Il giocatore nato a Londra, infatti, è in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Come già detto, è reduce da un Mondiale abbastanza buono, in cui ha giocato tre volte da titolare (contro Ghana, RD Congo e Argentina), fornendo buone prestazioni alla Nazionale dei tre leoni. 

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    LE ALTERNATIVE POSSIBILI

    Se non dovesse andare in porto la trattativa Spence, Marotta e Ausilio si ritroverebbero a capire quale esterno regalare a Chivu in alternativa. Al momento l’unico dialogo aperto è quello con l’inglese del Tottenham, sebbene si facciano i nomi di Molina dell’Atletico e Guela Douè dello Strasburgo come possibili piani B.

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