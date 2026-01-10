L’esordio da sogno di Guendouzi con il Fenerbahçe: goal e trionfo in Supercoppa di Turchia

Appena il tempo di firmare il contratto che lo ha legato al Fenerbahçe e per Mattéo Guendouzi è già arrivato il momento di alzare il suo primo trofeo in Turchia.
La compagine di Istanbul ha infatti superato il Galatasaray nel sentitissimo derby che si è giocato all’Ataturk Olimpiyat, tornado a mettere in bacheca una coppa che inseguiva ormai dal 2014.
L’ex Lazio non solo è stato subito schierato dal 1’ dal suo allenatore Tedesco, ma ha anche reso ancora più indimenticabile il suo esordio aprendo le marcature.