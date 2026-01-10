Pubblicità
Pubblicità
Matteo Guendouzi FenerbahceGetty
Leonardo Gualano

L’esordio da sogno di Guendouzi con il Fenerbahçe: goal e trionfo in Supercoppa di Turchia

Guendouzi si è regalato un esordio da sogno con la maglia del Fenerbahçe: prima ha sbloccato il derby col Galatasaray, poi ha sollevato al cielo la Supercoppa di Turchia.

Pubblicità

Appena il tempo di firmare il contratto che lo ha legato al Fenerbahçe e per Mattéo Guendouzi è già arrivato il momento di alzare il suo primo trofeo in Turchia.

La compagine di Istanbul ha infatti superato il Galatasaray nel sentitissimo derby che si è giocato all’Ataturk Olimpiyat, tornado a mettere in bacheca una coppa che inseguiva ormai dal 2014.

L’ex Lazio non solo è stato subito schierato dal 1’ dal suo allenatore Tedesco, ma ha anche reso ancora più indimenticabile il suo esordio aprendo le marcature.

  • IL GOAL AL 28’

    Guendouzi è stato schierato titolare in una mediana a due al fianco di Yuksek e al 28’ ha aperto le marcature con un gran goal.

    L’ex centrocampista della Lazio, dopo un’azione prolungata del Fenerbahçe, ha raccolto il pallone al limite dell’area di rigore avversaria e fatto partire un gran destro sul quale nulla ha Guvenc.

    Il pallone, calciato con precisione e potenza, si è andato ad infilare a fil di palo alla destra del portiere avversario.

    • Pubblicità

  • IL FENERBAHCE LA CHIUDE NELLA RIPRESA

    A chiudere definitivamente i giochi ci ha pensato un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano: Jayden Oosterwolde.

    Ad inizio ripresa, l’ex difensore del Parma, che negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Roma, ha battuto il portiere avversario con una splendida girata al volo sugli sviluppi di un corner battuto da Asensio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN ESORDIO DA SOGNO

    Guendouzi, che ha bagnato il suo esordio anche con un’ammonizione rimediata nel secondo tempo, è stato senza ombra di dubbio il migliore in campo.

    Una prestazione incredibile la sua, soprattutto se si pensa che il suo trasferimento a titolo definitivo al Fenerbahçe (a fronte di un esborso da circa 30 milioni di euro) è stato ufficializzato solo lo scorso 8 gennaio.

  • IL QUARTO TITOLO IN CARRIERA

    Per l’ex Lazio, la Supercoppa vinta con il Fenerbahçe, rappresenta il primo titolo della sua fin qui brevissima esperienza turca, e il quarto assoluto in carriera.

    In passato aveva infatti vinto una Coppia d’Inghilterra ed una Community Shield quando vestiva la maglia dell’Arsenal, oltre che una Nations League con la Nazionale francese. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
0