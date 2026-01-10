L’esordio da sogno di Guendouzi con il Fenerbahçe: goal e trionfo in Supercoppa di Turchia

Guendouzi è stato schierato titolare in una mediana a due al fianco di Yuksek e al 28’ ha aperto le marcature con un gran goal.

L’ex centrocampista della Lazio, dopo un’azione prolungata del Fenerbahçe, ha raccolto il pallone al limite dell’area di rigore avversaria e fatto partire un gran destro sul quale nulla ha Guvenc.

Il pallone, calciato con precisione e potenza, si è andato ad infilare a fil di palo alla destra del portiere avversario.