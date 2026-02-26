L’Atalanta prosegue il suo cammino in Champions, Palladino esalta Krstovic: mostra alla squadra il suo asciugamano insanguinato

Una sola squadra rappresenterà il calcio italiano negli ottavi di finale di Champions League: l’Atalanta.

A differenza di quanto fatto nel ritorno dei playoff da Inter e Juventus, la Dea è riuscita a ribaltare la sconfitta patita all’andata, compiendo a Bergamo un’autentica impresa.

La compagine nerazzurra infatti ha battuto per 4-1 il Borussia Dortmund e lo ha fatto sapendo di dover scalare un’autentica montagna che aveva assunto i contorni del doppio svantaggio.

L’Atalanta ha sostanzialmente dominato la partita, ma il goal che è valso la definitiva qualificazione è arrivato in pieno recupero e direttamente da calcio di rigore.