Nikola Krstovic Atalanta Borussia Dortmund Champions LeagueGetty
Leonardo Gualano

L’Atalanta prosegue il suo cammino in Champions, Palladino esalta Krstovic: mostra alla squadra il suo asciugamano insanguinato

Raffaele Palladino, dopo l’impresa dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, ha messo in risalto lo spirito di sacrificio di Krstovic: “Si è buttato sull’ultima palla”.

Una sola squadra rappresenterà il calcio italiano negli ottavi di finale di Champions League: l’Atalanta.

A differenza di quanto fatto nel ritorno dei playoff da Inter e Juventus, la Dea è riuscita a ribaltare la sconfitta patita all’andata, compiendo a Bergamo un’autentica impresa.

La compagine nerazzurra infatti ha battuto per 4-1 il Borussia Dortmund e lo ha fatto sapendo di dover scalare un’autentica montagna che aveva assunto i contorni del doppio svantaggio.

L’Atalanta ha sostanzialmente dominato la partita, ma il goal che è valso la definitiva qualificazione è arrivato in pieno recupero e direttamente da calcio di rigore.

  • I SUPPLEMENTARI EVITATI PER UN SOFFIO

    Ad un certo punto della sfida, è parso quasi certo che si sarebbe dovuto prolungare la partita ai supplementari.

    Al 90’, infatti, con il risultato sul 3-1 che pareggiava il computo totale delle reti siglate nelle due gare, l’arbitro Sanchez ha decretato appena tre minuti di recupero.

    In quel momento sia Atalanta che Borussia sembravano abbastanza stanche, ma la Dea, ad un soffio dal triplice fischio finale, ha avuto la forza di tentare un ultimo assalto.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-DORTMUNDAFP

    IL RIGORE PROCURATO DA KRSTOVIC

    In prossimità del 93’, Pasalic ha fatto partire un cross dalla sinistra spedendo il pallone verso il cuore dell’area di rigore dove era appostato Krstovic.

    Il centravanti nerazzurro ha provato ad arrivare sulla sfera, ma la cosa gli è stata negata da Bensebaini che, nel tentativo di liberare l’area, con un intervento totalmente scomposto lo ha colpito in pieno viso con i tacchetti della sua scarpa.

    Krstovic a quel punto è rimasto a terra visibilmente sanguinante, il tutto mentre il direttore di gara indicava la bandierina per un calcio d’angolo.

  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    IL RIGORE DECISIVO DI SAMARDZIC

    L’arbitro Sanchez, dopo aver assegnato un corner, è stato richiamato dagli uomini in sala VAR e, solo dopo aver rivisto l’intera azione, è tornato sui suoi passi e ha indicato il dischetto.

    Della battuta del rigore si è dunque incaricato Samardzic che, al 98’, con freddezza ha calciato il pallone all’incrocio, non lasciando scampo a Kobel.

  • IL DISCORSO DI PALLADINO

    Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, parlando negli spogliatoi dopo il triplice fischio finale, ha voluto esaltare la generosità di Krstovic.

    Il club orobico ha infatti pubblicato un video nel quale si vede il tecnico chiedere a tutta la squadra un applauso per il centravanti montenegrino e, nel farlo, ha mostrato a tutti il suo asciugamano insanguinato.

    “Voglio fare un grande applauso, fatelo voi, ad un giocatore, Krstovic, che si è buttato sull’ultima palla e ha preso calcio di rigore”.

    Un gesto, quello di Krstovic, che ha rispecchiato perfettamente lo spirito di una Dea che ha fatto di tutto, fino all’ultimo secondo necessario, per completare una straordinaria impresa. 

