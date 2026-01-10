L’Atalanta è tornata a volare: con Palladino in panchina viaggia a medie da Champions

L’Atalanta non si ferma più e torna ad avvicinarsi a quelle posizioni di classifica che ormai da anni le competono.
La compagine orobica supera anche l’ostacolo Torino e, in un colpo solo, inanella la sua terza vittoria consecutiva in campionato e si porta a -3 dal Como (che ha giocato una gara in meno), che attualmente occupa la sesta piazza.
Un cambio di passo evidente quello della Dea, coinciso anche con l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino, e a confermarlo ci sono dei numeri che parlano di un cammino a velocità quasi doppia rispetto al suo predecessore Ivan Juric.