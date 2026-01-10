L’Atalanta è tornata a volare: con Palladino in panchina viaggia a medie da Champions

Da quando sulla sua panchina siede Raffaele Palladino, e dunque da metà novembre, l’Atalanta ha iniziato a viaggiare su ritmi da Europa.

Sono nove le partite sin qui giocate dalla Dea con il tecnico campano in panchina e di queste sono state ben sei quelle vinte.

Palladino, dopo aver esordito con una sconfitta sul campo del Napoli nel dodicesimo turno, ha poi vinto la sua prima partita in campionato contro la sua ex squadra, la Fiorentina, prima di fermarsi nuovamente a Verona.

Da lì in poi, dunque da inizio dicembre, la sua squadra ha fatto un percorso quasi netto, superando Cagliari, Genoa, Roma, Bologna e, appunto, Torino e arrendendosi solo all’Inter nell’ultima uscita del 2025.

In campionato dunque, con Palladino alla guida, la Dea non ha mai pareggiato, ma solo vinto o perso.