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Nino Caracciolo

L’Arabia Saudita tenta Rabiot, super offerta al francese del Milan: cifre e scenari

Serie A
Milan
A. Rabiot

Il centrocampista francese del Milan ha ricevuto una ricchissima offerta da un club arabo: la sua volontà però è di rimanere in rossonero e disputare la Champions League.

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L’uomo in più del Milan che insegue un piazzamento tra le prime quattro, un traguardo più vicino grazie alla vittoria contro il Verona nell’ultimo turno, decisa proprio da una rete di Rabiot.

Il centrocampista francese è arrivato al Milan nelle ultime ore del mercato estivo, con il club rossonero che ha “approfittato” della situazione che si è creata all’Olympique Marsiglia, con Rabiot e Rowe (andato poi al Bologna) messi sul mercato dopo una violenta lite.

Una mossa da Champions per i rossoneri. Perché Rabiot si sta rivelando un fattore nella corsa a un piazzamento nella principale coppa europea: le prestazioni del francese non sono passate inosservate, tanto che – come riportato da ‘Calciomercato.com’ – dall’Arabia Saudita è arrivata una super offerta per lui.

  • UOMO CHAMPIONS

    Leadership, fisicità, corsa, inserimenti, assist (cinque) e goal: sei in questa Serie A, cinque dei quali segnati in trasferta, l’ultimo proprio contro il Verona. Rabiot si sta rivelando l’uomo in più di questa stagione del Milan, un profilo capace di trascinare e fare la differenza in entrambe le fasi.

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  • FEELING CON ALLEGRI

    Non è un mistero che Rabiot sia stata una precisa richiesta di mercato da parte di Allegri. Il feeling tra i due è fortissimo fin dai tempi della Juventus, con il centrocampista francese che meglio di chiunque altro riesce a trasferire in campo le idee dettate da Allegri.

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  • SUPER OFFERTA DALL’ARABIA SAUDITA

    Nei giorni scorsi un intermediario ha presentato all’entourage di Rabiot una super offerta di ingaggio arrivata da un club dell’Arabia Saudita: a Rabiot, che al Milan guadagna 9.2 milioni di euro lordi a stagione, è stato proposto il triplo dell’attuale stipendio.

  • RABIOT VUOLE RESTARE AL MILAN

    Come riporta ‘Calciomercato.com’, nonostante la ricchissima proposta sul tavolo, la volontà di Rabiot è quella di rimanere al Milan e disputare la Champions League nella prossima stagione. Tanto che non è da escludere che nelle prossime settimane il club rossonero possa decidere di blindarlo ulteriormente, nonostante il contratto in scadenza nel 2028.

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