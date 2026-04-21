L’Arabia Saudita tenta Rabiot, super offerta al francese del Milan: cifre e scenari

L’uomo in più del Milan che insegue un piazzamento tra le prime quattro, un traguardo più vicino grazie alla vittoria contro il Verona nell’ultimo turno, decisa proprio da una rete di Rabiot.

Il centrocampista francese è arrivato al Milan nelle ultime ore del mercato estivo, con il club rossonero che ha “approfittato” della situazione che si è creata all’Olympique Marsiglia, con Rabiot e Rowe (andato poi al Bologna) messi sul mercato dopo una violenta lite.

Una mossa da Champions per i rossoneri. Perché Rabiot si sta rivelando un fattore nella corsa a un piazzamento nella principale coppa europea: le prestazioni del francese non sono passate inosservate, tanto che – come riportato da ‘Calciomercato.com’ – dall’Arabia Saudita è arrivata una super offerta per lui.