L’appello di Oscar Ruggeri a Cavani: “Fa male vederlo così, smetta di giocare”

Edinson Cavani è stato, senza ombra di dubbio, uno degli attaccanti più forti della sua generazione.

Nel corso della sua lunghissima carriera ha vestito maglie importanti come quelle, tra le altre, di Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United, ha segnato moltissimo e si è guadagnato un posto tra le più grandi leggende del calcio uruguaiano.

A 39 anni compiuti lo scorso 14 febbraio, continua a calcare i campi di calcio con la maglia del Boca Juniors, ma senza riuscire ad esprimersi più come un tempo, tanto che ultimamente è spesso finito nel mirino dei tifosi degli Xeneizes.

Oscar Ruggeri, leggenda del calcio argentino e campione del mondo con l’Albiceleste nel 1986, intervenendo nel programma “F90”, ha apertamente invitato il ‘Matador’ ad appendere le scarpe al chiodo.