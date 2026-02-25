Goal.com
Boca Juniors v Tigre - Torneo Apertura Betano 2025Getty Images Sport
Leonardo Gualano

L’appello di Oscar Ruggeri a Cavani: “Fa male vederlo così, smetta di giocare”

L’ex difensore campione del mondo con l’Argentina, commenta il momento che sta vivendo Cavani: “Un peccato che venga insultato in questo modo”.

Edinson Cavani è stato, senza ombra di dubbio, uno degli attaccanti più forti della sua generazione.

Nel corso della sua lunghissima carriera ha vestito maglie importanti come quelle, tra le altre, di Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United, ha segnato moltissimo e si è guadagnato un posto tra le più grandi leggende del calcio uruguaiano.

A 39 anni compiuti lo scorso 14 febbraio, continua a calcare i campi di calcio con la maglia del Boca Juniors, ma senza riuscire ad esprimersi più come un tempo, tanto che ultimamente è spesso finito nel mirino dei tifosi degli Xeneizes.

Oscar Ruggeri, leggenda del calcio argentino e campione del mondo con l’Albiceleste nel 1986, intervenendo nel programma “F90”, ha apertamente invitato il ‘Matador’ ad appendere le scarpe al chiodo.

  • “DEVE SMETTERE DI GIOCARE”

    “Cavani deve smettere di giocare. È un peccato che un fuoriclasse come lui, con un’immensa carriera alle spalle come la sua, venga insultato in questo modo”.

  • “FA MALE VEDERLO COSÌ”

    “Io non conosco Cavani, ci siamo incontrati solo due o tre volte, ma mi fa male vederlo in questo stato”.

  • “COMPLICATO GIOCARE A 40 ANNI”

    “Oggi è complicato in Argentina giocare a 40 anni. Secondo me non si ritira perché vuole continuare a provare a ribaltare questa situazione per uscirne vincitore”.

  • I NUMERI DI CAVANI CON IL BOCA JUNIORS

    Approdato al Boca Juniors nel 2023, dopo una stagione non esaltante al Valencia e culminata con la rescissione del contratto con un anno di anticipo, Cavani ha segnato 28 goal in 81 partite con la maglia della compagine argentina.

    In questa stagione ha saltato le prime quattro partite di campionato, per poi giocare le ultime due senza trovare la via della rete.

