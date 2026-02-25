L’Al Nassr non si ferma più: altra vittoria e l’Al Hilal di Simone Inzaghi scivola al terzo posto

L’Al Nassr ha travolto l’Al Najma in una partita valida per un recupero del decimo turno di Saudi Pro League.

Una sfida senza storia, quella che si è giocata a Buraidah, così come era ampiamente pronosticabile, visto che Cristiano Ronaldo e compagni hanno affrontato quella che è nettamente la peggior squadra del torneo con appena otto punti totalizzati in 23 partite e ben 51 goal subiti.

L’Al Nassr si è imposto per 5-0 grazie alle reti siglate proprio da Cristiano Ronaldo, Coman, Inigo Martinez (doppietta per lui) e Mané.