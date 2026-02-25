Goal.com
Cristiano Ronaldo Sadio Mane Al-Nassr 2026Getty Images
Leonardo Gualano

L’Al Nassr non si ferma più: altra vittoria e l’Al Hilal di Simone Inzaghi scivola al terzo posto

L’Al Nassr inanella la nona vittoria consecutiva in campionato e conserva la vetta della classifica: l’Al-Hilal superato anche dall’Al Ahli.

L’Al Nassr non si ferma più ed anzi non solo allunga la sua straordinaria striscia di vittorie in campionato, ma allunga sull’Al-Hilal guidato da Simone Inzaghi che scivola incredibilmente al terzo posto in classifica.

Al secondo sale infatti l’Al Ahli che, grazie al quarto successo consecutivo, riesce a tenere il passo di Cristiano Ronaldo e compagni, restando in scia a -2.

Per l’Al-Hilal, che nelle ultime settimane ha rallentato la sua corsa in Saudi Pro League, ora anche la necessità di guardarsi alle spalle visto che l’Al Qadsiah si è riportato a ridosso e si è dunque inserito nella corsa che conduce all’ultimo posto che vale la qualificazione alla prossima AFC Champions League.

  • LA MANITA DELL’AL NASSR

    L’Al Nassr ha travolto l’Al Najma in una partita valida per un recupero del decimo turno di Saudi Pro League.

    Una sfida senza storia, quella che si è giocata a Buraidah, così come era ampiamente pronosticabile, visto che Cristiano Ronaldo e compagni hanno affrontato quella che è nettamente la peggior squadra del torneo con appena otto punti totalizzati in 23 partite e ben 51 goal subiti.

    L’Al Nassr si è imposto per 5-0 grazie alle reti siglate proprio da Cristiano Ronaldo, Coman, Inigo Martinez (doppietta per lui) e Mané.

  • CR7 SALE A QUOTA 965

    Cristiano Ronaldo, segnando sul campo dell’Al Najma, si è avvicinato ulteriormente al suo obiettivo dei 100 goal ufficiali in carriera.

    Il fuoriclasse lusitano, ha aperto le marcature al 5’, trasformando un calcio di rigore con un potente tiro calciato verso la sua sinistra.

  • LA NONA VITTORIA CONSECUTIVA

    L’Al Nassr continua dunque la sua corsa in vetta alla classifica di Saudi Pro League e lo fa grazie alla sua nona vittoria consecutiva nel torneo.

    Una striscia straordinaria iniziata a metà gennaio e tra l’altro dopo aver subito ad inizio anno tre sconfitte consecutive che gli avevano fatto perdere il primato in classifica.

    Per l’Al Nassr sono ora 58 i punti in classifica.

  • LA FRENATA DELL’AL-HILAL

    Se l’Al Nassr ha ripreso letteralmente a volare nelle ultime settimane, l’Al-Hilal, che ad un certo punto era parso pronto a compiere lo scatto decisivo verso il titolo, ha incredibilmente frenato la sua corsa.

    La squadra guidata da Simone Inzaghi, ha pareggiato cinque delle sue ultime sette partite, venendo superato dall’Al Ahli al secondo posto che è viceversa reduce da quattro successi di fila.

    Per l’Al-Hilal sono ora tre i punti di distacco dalla vetta ed uno dal secondo posto, con l’Al Qadsiah di Retegui che si è portato pericolosamente a -2. 

1ª Divisione
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
1ª Divisione
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Akhdoud crest
Al Akhdoud
ALA
0