L’Al Nassr non si ferma più: altra vittoria e l’Al Hilal di Simone Inzaghi scivola al terzo posto

L’Al Nassr non si ferma più ed anzi non solo allunga la sua straordinaria striscia di vittorie in campionato, ma allunga sull’Al-Hilal guidato da Simone Inzaghi che scivola incredibilmente al terzo posto in classifica.
Al secondo sale infatti l’Al Ahli che, grazie al quarto successo consecutivo, riesce a tenere il passo di Cristiano Ronaldo e compagni, restando in scia a -2.
Per l’Al-Hilal, che nelle ultime settimane ha rallentato la sua corsa in Saudi Pro League, ora anche la necessità di guardarsi alle spalle visto che l’Al Qadsiah si è riportato a ridosso e si è dunque inserito nella corsa che conduce all’ultimo posto che vale la qualificazione alla prossima AFC Champions League.