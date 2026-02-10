Goal.com
Lorenzo Insigne PescaraDAZN
Leonardo Gualano

L’Adriatico riabbraccia Insigne: in campo col Pescara quasi quattordici anni dopo

Lorenzo Insigne ha fatto il suo secondo 'debutto' con la maglia del Pescara: di nuovo in campo in biancazzurro dopo oltre 5000 giorni.

Serviva una vittoria al Pescara per rendere più vive le speranze di salvezza e invece, nel ventiquattresimo turno di Serie B, la compagine abruzzese è incappata in una pesante sconfitta interna contro il Catanzaro.

Una partita, quella che si è giocata all’Adriatico, che comunque in qualche modo resta nella storia del club: sì, perché nella ripresa, a pochi minuti dal triplice fischio finale, si è rivisto in campo Lorenzo Insigne con la maglia biancazzurra.

Per lui il primo scampolo di partita in questa stagione e qualche pallone toccato con la classe di sempre.

  • IN CAMPO ALL’80’

    Lorenzo Insigne, che si è legato al Pescara lo scorso 30 gennaio, dopo aver vissuto sei mesi da svincolato, era alla sua prima convocazione stagionale.

    L’ex capitano del Napoli si è accomodato inizialmente in panchina, per poi fare il suo ingresso in campo all’80’, pochi istanti dopo che Alesi aveva firmato quella che poi si è rivelata essere la rete del definitivo 0-2 a favore del Catanzaro.

  • QUASI 14 ANNI DOPO

    Lorenzo Insigne è tornato a vestire la maglia del Pescara in una partita ufficiale dopo quasi quattordici anni.

    L’ultima volta che aveva giocato una gara con la compagine abruzzese era il 26 maggio del 2012 e in quella occasione si giocava una sfida sempre di Serie B, ma valida per il 42esimo turno contro la Nocerina.

    Da allora sono passati 5008 giorni e nel frattempo Insigne si è consacrato, con la maglia del ‘suo’ Napoli, come uno degli attaccanti più forti della sua generazione, prima di tentare poi un’avventura in MLS con il Toronto FC.

  • POCO PIÙ DI 10’ DI GIOCO

    Insigne è di fatto entrato in campo quando la partita era già decisa.

    Ha preso il posto di Valzania a circa 10’ dal termine, ricevendo una grande accoglienza da parte dei tifosi assiepati sugli spalti dell’Adriatico.

    Per lui poche possibilità di mettersi in mostra, ma anche qualche tocco di palla dei suoi. La classe è rimasta intatta, per lasciare il segno gli servirà poi un minutaggio superiore e anche una migliore condizione fisica.

  • PESCARA ULTIMO IN CLASSIFICA

    Il ritorno di Insigne non ha sin qui sortito l’effetto sperato.

    La compagine abruzzese punta molto sulla classe e i colpi di genio di un giocatore le cui qualità sono ovviamente di un’altra categoria.

    Anche ad Insigne il compito di aiutare una squadra che contro il Catanzaro ha inanellato la sua tredicesima sconfitta in campionato, quella che la tiene ancorata all’ultimo posto della classifica di Serie B con appena 15 punti.

    Per il Pescara la zona salvezza è distante dieci lunghezze, quella che vale un posto nei playout otto.

