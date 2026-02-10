L’Adriatico riabbraccia Insigne: in campo col Pescara quasi quattordici anni dopo

Serviva una vittoria al Pescara per rendere più vive le speranze di salvezza e invece, nel ventiquattresimo turno di Serie B, la compagine abruzzese è incappata in una pesante sconfitta interna contro il Catanzaro.
Una partita, quella che si è giocata all’Adriatico, che comunque in qualche modo resta nella storia del club: sì, perché nella ripresa, a pochi minuti dal triplice fischio finale, si è rivisto in campo Lorenzo Insigne con la maglia biancazzurra.
Per lui il primo scampolo di partita in questa stagione e qualche pallone toccato con la classe di sempre.