L’Adriatico riabbraccia Insigne: in campo col Pescara quasi quattordici anni dopo

Lorenzo Insigne, che si è legato al Pescara lo scorso 30 gennaio, dopo aver vissuto sei mesi da svincolato, era alla sua prima convocazione stagionale.

L’ex capitano del Napoli si è accomodato inizialmente in panchina, per poi fare il suo ingresso in campo all’80’, pochi istanti dopo che Alesi aveva firmato quella che poi si è rivelata essere la rete del definitivo 0-2 a favore del Catanzaro.