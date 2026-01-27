Goal.com
Koopmeiners JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Koopmeiners vede solo ‘bianconero’: “Sono felice, mai pensato di lasciare la Juventus”

Il centrocampista olandese allontana le voci di mercato: “Essere alla Juventus è il sogno di qualsiasi calciatore”.

Quello di Teun Koopmeiners è stato un nome che, nel corso di questo mese di gennaio, si è fatto anche in sede di calciomercato.

Il centrocampista olandese, infatti, è stato accostato ad alcuni club, su tutti il Galatasaray che nelle scorse settimane era stato dato come pronto a sferrare un clamoroso affondo.

Koopmeiners, invece, non solo è rimasto alla Juventus, ma vede anche il suo futuro tinto di bianconero.

A confermarlo è stato lui stesso nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League con il Monaco in programma mercoledì sera.

  • “MI SENTO BENE E VOGLIO SPINGERE”

    “Mi sento bene in vista della gara di domani e voglio spingere con tutti. Per noi è una gara importante sia per i punti che per il morale. Vedremo alla fine se saremo tra le prime otto o se andremo ai playoff”.

  • “IO SONO TRANQUILLO”

    “Io sto bene e mi sento tranquillo, con Spalletti ho giocato tanto, anche se forse meno nelle ultime gare. Sono molto contento del mio ruolo e ne ho parlato molto anche con il mister. Anche in Olanda ho giocato da difensore centrale, quello che conta è dare una mano alla squadra. Per me ogni allenamento e ogni partita servono per dare un segnale all’allenatore”.

  • “MAI PENSATO DI LASCIARE LA JUVE”

    “Sono molto contento alla Juventus, non ho mai pensato di andare via e nessuno mi ha mai detto di andare via. Sono troppo felice, essere qui è il sogno di qualsiasi giocatore ed io voglio dare ancora di più. Ogni giorno lavoro al massimo per aiutare la squadra e penso solo alla Juve”.

  • “SIAMO CRESCIUTI MOLTO”

    “A livello di squadra siamo cresciuti molto in autostima. Con il mister studiamo tanti dettagli e quello che si fa in allenamento poi lo si vede in campo. Tutto questo aiuta anche me e sono convinto che, con la mentalità che ci sta dando il mister, posso crescere ancora molto”.

