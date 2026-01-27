Koopmeiners vede solo ‘bianconero’: “Sono felice, mai pensato di lasciare la Juventus”

Quello di Teun Koopmeiners è stato un nome che, nel corso di questo mese di gennaio, si è fatto anche in sede di calciomercato.
Il centrocampista olandese, infatti, è stato accostato ad alcuni club, su tutti il Galatasaray che nelle scorse settimane era stato dato come pronto a sferrare un clamoroso affondo.
Koopmeiners, invece, non solo è rimasto alla Juventus, ma vede anche il suo futuro tinto di bianconero.
A confermarlo è stato lui stesso nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League con il Monaco in programma mercoledì sera.