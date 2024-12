Thiago Motta insiste sul ruolo di Koopmeiners senza risultati: da Yildiz a Douglas Luiz, le altre opzioni a disposizione.

Juventus-Venezia è stata la conferma del momento negativo di Teun Koopmeiners, che continua a non incidere positivamente nella squadra bianconera risultando tra i peggiori nel 2-2 all'Allianz Stadium.

Il rendimento dell'olandese rappresenta uno dei problemi per Thiago Motta, che però per il momento non cambia e va dritto sulla propria strada confermando la scelta tattica su Koopmeiners, che vede da trequartista.

Ma quali alternative ha il tecnico per spostare l'ex Atalanta? Dalla posizione di Kenan Yildiz all'opzione Douglas Luiz, ecco come Motta potrebbe cambiare la Juventus.