Koopmeiners brilla in Juventus-Cagliari: goal da cineteca e nuovo ruolo nel 4-2-3-1

Possibile svolta per l'olandese, uno dei migliori in Coppa Italia: oltre al gran goal anche la buona prestazione a centrocampo.

Tutto facile per la Juventus che, per una sera, si mette alle spalle i balbettii del campionato: netto 4-0 al Cagliari e pass per i quarti di finale di Coppa Italia messo in tasca.

Tante note liete per Thiago Motta che, al fischio d'inizio, si era presentato con una novità rilevante: Teun Koopmeiners non più sulla trequarti ma a centrocampo.

Una mossa che sembra aver giovato all'olandese, autore anche di una rete bellissima arrivata direttamente da calcio di punizione. La possibile svolta che i tifosi bianconeri attendono da tempo.