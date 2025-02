Kolo Muani o Vlahovic, chi è il titolare della Juventus: le gerarchie e la possibilità di giocare insieme

Due centravanti per Thiago Motta che può scegliere tra Kolo Muani e Vlahovic: ma c'è anche la terza opzione per la Juventus.

Se fino agli ultimi giorni di gennaio la Juventus aveva solo Dusan Vlahovic nel ruolo di centravanti, vista l'assenza di Arek Milk da tutta la stagione, lo scenario è completamente cambiato con l'arrivo di Randal Kolo Muani.

Un rinforzo necessario per i bianconeri che senza il serbo avevano dovuto adattare altri giocatori come Nico Gonzalez. Cristiano Giuntoli ha coperto quindi questo vuoto con l'attaccante francese, creando una concorrenza in quel ruolo.

Kolo Muani si è imposto subito giocando titolare e segnando a valanga ma nell'ultima partita Thiago Motta ha schierato Vlahovic che ha risposto alla grande anche lui segnando. Ma come sono le gerarchie e soprattutto c'è la possibilità di vederli insieme dal primo minuto?