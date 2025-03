Kolo Muani non segna da sei partite: perché Thiago Motta lo preferisce a Vlahovic come centravanti della Juventus

Kolo Muani si è fermato dopo l'incredibile partenza: l'ultimo goal un mese fa ma Vlahovic sarà ancora destinato alla panchina.

La Juventus è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato che l'hanno riportata non così lontana dalla vetta della classifica. E in molti si chiedono dove sarebbero i bianconeri se avessero avuto Randal Kolo Muani fin dall'inizio del campionato e non solo da fine gennaio.

L'attaccante francese ha avuto un grande impatto anche se da qualche partita non trova più il goal. Continuare come nelle prime tre gare in maglia bianconera era impossibile ma Thiago Motta avrà bisogno anche delle sue reti per conquistare un posto in Champions e provare magari ad impensierire davvero chi le sta davanti.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma cambierà qualcosa nelle gerarchie in attacco o si continuerà così, con Vlahovic sempre meno centrale?