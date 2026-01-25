Pubblicità
Thuram Juventus
Leonardo Gualano

Khephren Thuram vede solo bianconero: “Voglio entrare nella storia della Juventus, non andrei mai all’Inter”

Khephren Thuram, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, svela: “Spalletti è geniale, vede cose che altri neanche immaginano”.

Si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, dove la Juventus ospiterà il Napoli, una delle partite più importanti tra quelle proposte dal ventiduesimo turno di campionato.

Una sfida da sempre diversa dalle altre, visto che a confrontarsi saranno due squadre divise da una forte rivalità e che soprattutto metterà in palio punti fondamentali per le zone altissime di classifica ed anche per la lotta Scudetto.

Tra i protagonisti del match anche Khephren Thuram che, in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del momento che stanno vivendo lui e la Juventus.


  • “SPALLETTI E’ GENIALE”

    Il centrocampista bianconero ha svelato una particolarità relativa a Luciano Spalletti.

    “Nella sala video ha affisso tanti foglietti, sono informazioni utili. Ce ne è uno che ci ricorda di girare la testa in campo. Ho imparato da tutti gli allenatori, ma Spalletti è quello con più esperienza. È vero, è geniale: vede cose che altri neanche immaginano. Posso diventare un giocatore più forte grazie a lui”.

  • “ALLA JUVE L’UNICO PENSIERO E’ VINCERE”

    Quella contro il Napoli sarà una partita che potrebbe rappresentare un vero e proprio snodo: perdere vorrebbe dire perdere terreno rispetto alle prime della classe.

    “Il Napoli è forte e ha un grande allenatore, papà mi ha detto che Conte era uno di personalità anche da giocatore. Ma siamo la Juve e qui l’unico pensiero è vincere”.

  • “VOGLIO ENTRARE NELLA STORIA DELLA JUVE”

    Thuram ha svelato qual è il suo sogno in bianconero.

    “Sono alla Juve e voglio iniziare a vincere dei trofei per entrare nella storia del club”.

  • “NON ANDREI MAI ALL’INTER”

    Nelle scorse settimane avevano preso vigore le voci legate ad un interesse dell’Inter nei suoi confronti, ma da questo punto di vista le idee di Khephren Thuram sono molto chiare.

    “Non si può star dietro a tutte le voci, io sto bene alla Juve e non andrei mai all’Inter”.

