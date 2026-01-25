Khephren Thuram vede solo bianconero: “Voglio entrare nella storia della Juventus, non andrei mai all’Inter”

Si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, dove la Juventus ospiterà il Napoli, una delle partite più importanti tra quelle proposte dal ventiduesimo turno di campionato.
Una sfida da sempre diversa dalle altre, visto che a confrontarsi saranno due squadre divise da una forte rivalità e che soprattutto metterà in palio punti fondamentali per le zone altissime di classifica ed anche per la lotta Scudetto.
Tra i protagonisti del match anche Khephren Thuram che, in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del momento che stanno vivendo lui e la Juventus.