Khephren Thuram salta Inter-Juventus, chi può giocare al suo posto: Koopmeiners, Miretti, Adzic e il ruolo di McKennie

La vigilia di Inter-Juventus in casa bianconera è stata turbata dal problema fisico di Khephren Thuram.

Il francese, dato ovviamente per titolare nel derby d'Italia, si è fermato durante l'ultimo allenamento e la sua presenza stasera è da escludere: non è stato convocato per la grande sfida del 'Meazza'.

Un problema non di poco conto per Luciano Spalletti, a pochi giorni dall'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.

Alla luce dell'assenza di Khephren Thuram, chi potrebbe giocare Inter-Juventus al suo posto?