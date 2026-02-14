Khephren Thuram non convocato per Inter-Juventus: salta il Derby d'Italia

Khephren Thuram k.o, niente Inter-Juventus. In grosso dubbio alla vigilia del Derby d'Italia, previsto questa sera alle 20:45, il centrocampista bianconero non è stato inserito nell'elenco dei convocati e dunque non verrà portato neanche in panchina per il big match odierno, in cui non ci sarà dunque la sfida contro il fratello Marcus, attaccante di Chivu.

Thuram ha rimediato una botta nel corso della seduta di allenamento, con le sue condizioni che hanno messo subito in apprensione la Juventus. In mattinata c'è stato il provino decisivo per valutare la sua convocazione, che alla fine ha dato esito negativo: niente da fare e centrocampo bianconero che perde uno dei suoi titolarissimi, imprescindibile di Madama dal suo arrivo a Torino.

Vista l'indisponibilità di Thuram, in mezzo al campo ci sarà Koopmeiners. L'olandese risultava in ballottaggio con Kelly per un posto in difesa, ma dopo il k.o del centrocampista francese sarà lui a occupare la sua zona, con l'inglese dal 1' nella retroguardia bianconera.