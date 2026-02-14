Goal.com
Thuram JuventusGetty Images
Francesco Schirru

Khephren Thuram non convocato per Inter-Juventus: salta il Derby d'Italia

In dubbio nella giornata di venerdì, alla fine il centrocampista bianconero non giocherà questa sera: nemmeno in panchina, non ci sarà la sfida contro il fratello Marcus.

Khephren Thuram k.o, niente Inter-Juventus. In grosso dubbio alla vigilia del Derby d'Italia, previsto questa sera alle 20:45, il centrocampista bianconero non è stato inserito nell'elenco dei convocati e dunque non verrà portato neanche in panchina per il big match odierno, in cui non ci sarà dunque la sfida contro il fratello Marcus, attaccante di Chivu.

Thuram ha rimediato una botta nel corso della seduta di allenamento, con le sue condizioni che hanno messo subito in apprensione la Juventus. In mattinata c'è stato il provino decisivo per valutare la sua convocazione, che alla fine ha dato esito negativo: niente da fare e centrocampo bianconero che perde uno dei suoi titolarissimi, imprescindibile di Madama dal suo arrivo a Torino.

Vista l'indisponibilità di Thuram, in mezzo al campo ci sarà Koopmeiners. L'olandese risultava in ballottaggio con Kelly per un posto in difesa, ma dopo il k.o del centrocampista francese sarà lui a occupare la sua zona, con l'inglese dal 1' nella retroguardia bianconera.

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER–JUVENTUS

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji,Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

  • I CONVOCATI DELLA JUVENTUS

    1 Perin

    2 Holm

    3 Bremer

    4 Gatti

    5 Locatelli

    6 Kelly

    7 Conceicao

    8 Koopmeiners

    10 Yildiz

    11 Zhegrova

    13 Boga

    15 Kalulu

    16 Di Gregorio

    17 Adzic

    18 Kostic

    20 Openda

    21 Miretti

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    27 Cambiaso

    30 David

    32 Cabal

  • LA JUVE SENZA THURAM

    Terza partita stagionale senza Thuram per la Juventus, che ha dovuto rinunciare a lui solamente per i match contro i Villarreal e contro l'Udinese.

    Fuori per un problema al polpaccio, la Juventus priva di Thuram ha pareggiato 2-2 la gara contro il team spagnolo, mentre nella sfida contro i friulani è arrivato un successo per 3-1.

    Thuram è rimasto fuori anche per la gara di Coppa Italia contro la stessa Udinese, in quel caso però causa semplice turnover.

