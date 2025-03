La Juventus si gode Thuram, di nuovo decisivo e sempre più centrale: dopo le panchine, Thiago Motta ha cambiato idea.

Con l'Empoli pochi giorni fa, nel disastro compiuto dalla Juventus, Khephren Thuram era stato forse l'unico a salvarsi. Questa volta, contro il Verona invece, la squadra lo ha aiutato e il goal del francese non è stato inutile.

L'ex giocatore del Nizza si sta confermando tra i migliori giocatori bianconeri in stagione, nonostante non sia andato tutto come previsto. L'infortunio iniziale e poi qualche esclusione di troppo, che ha fatto anche molto discutere.

Adesso però Thuram si è preso la Juventus e difficilmenteci rinuncerà ancora. Intanto, i numeri dicono che è già la miglior stagione del giocatore in carriera. E ha iniziato ad avere il "vizio" del goal.