Moise Kean FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Kean recupera per Napoli-Fiorentina? Le condizioni dell’attaccante gigliato

La Fiorentina cercherà contro il Napoli punti fondamentali per la salvezza: le condizioni di Kean a pochi giorni dal match.

Reduce in campionato dalla pesante battuta d’arresto interna contro il Cagliari, la Fiorentina affronterà nel ventitreesimo turno un’altra partita per lei importantissima: quella contro i campioni d’Italia del Napoli.

La compagine gigliata cercherà al Maradona quell’impresa che possa rendere un po’ meno complicata la sua corsa verso la salvezza, ma ci sono tanti dubbi sull’undici che Paolo Vanoli potrà schierare.

In particolare, i nodi da sciogliere riguardano l’attacco e le condizioni di Moise Kean: l’attaccante sarà della gara?

  • HA SALTATO LE ULTIME TRE GARE

    Moise Kean non scende in campo dallo scorso 11 gennaio, da quando cioè la Fiorentina ha ospitato il Milan per un match valido per il ventesimo turno di Serie A.

    Dopo di allora, l’attaccante ha saltato le successive due sfide di campionato contro Bologna e Cagliari, oltre a quella di Coppa Italia con il Como, che ha decretato l’eliminazione dei viola dalla competizione.

  • LE CONDIZIONI DI KEAN

    A fermare Kean è stato un problema alla caviglia che lo ha tormentato per settimane e che non gli ha consentito di lavorare con il resto dei compagni.

    A seguito di un lungo lavoro specifico, l’attaccante nella giornata di giovedì è tornato ad unirsi al gruppo, seppur allenandosi con una vistosa fasciatura.

  • A DISPOSIZIONE PER IL NAPOLI?

    Il fatto che sia tornato ad allenarsi in gruppo lascia pensare che Kean possa essere tra i giocatori arruolabili da Vanoli per Napoli-Fiorentina.

    L’ex Juventus potrebbe dunque essere convocato, anche se al momento è complicato immaginare per lui una maglia da titolare.

  • PROBLEMI IN ATTACCO PER LA FIORENTINA

    Quello relativo alle condizioni di Moise Kean non è l’unico grande dubbio che ha caratterizzato la marcia di avvicinamento della Fiorentina alla sfida col Napoli.

    Nel corso della sfida di Coppa Italia contro il Como, Roberto Piccoli, ovvero il vice-Kean a disposizione di Vanoli, ha riportato un problema muscolare che lo pone in dubbio in vista della partita del Maradona.

    Non è da escludere che il tecnico viola possa presentare al Maradona un attacco totalmente rinnovato, che preveda dal 1’ un ‘falso nove’.

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0