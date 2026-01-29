Kean recupera per Napoli-Fiorentina? Le condizioni dell’attaccante gigliato

Reduce in campionato dalla pesante battuta d’arresto interna contro il Cagliari, la Fiorentina affronterà nel ventitreesimo turno un’altra partita per lei importantissima: quella contro i campioni d’Italia del Napoli.
La compagine gigliata cercherà al Maradona quell’impresa che possa rendere un po’ meno complicata la sua corsa verso la salvezza, ma ci sono tanti dubbi sull’undici che Paolo Vanoli potrà schierare.
In particolare, i nodi da sciogliere riguardano l’attacco e le condizioni di Moise Kean: l’attaccante sarà della gara?