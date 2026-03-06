Kean recupera per il Parma? Tra salvezza e futuro, la Fiorentina ha bisogno del suo uomo più importante

La sconfitta patita contro l’Udinese, con annessa prestazione da dimenticare (la seconda consecutiva dopo quella nel ritorno del playoff di Conference League contro la Jagiellonia), ha fatto ripiombare la Fiorentina in una situazione di profonda insicurezza.
Proprio quando sembrava aver iniziato a dare segnali di netta ripresa, la compagine gigliata è tornata a mostrare quelle profonde fragilità che le hanno fatto vivere una stagione costantemente impelagata nella lotta per non retrocedere.
Anche per questo motivo, la sfida con il Parma, valida per il ventottesimo turno di Serie A, ha assunto i contorni dell’ennesimo bivio di un’annata da dimenticare.
La Fiorentina ha bisogno di fare bottino pieno per provare ad assicurarsi un vantaggio, seppur minimo, sul terzultimo posto, ma quando manca sempre meno alla sfida con i ducali in programma domenica, continuano a permanere dei dubbi sulla presenza in campo del suo uomo più importante: Moise Kean.