Kean recupera per il Parma? Tra salvezza e futuro, la Fiorentina ha bisogno del suo uomo più importante

Nonostante la sua stagione non sia sin qui stata all’altezza della prima vissuta in riva all’Arno, Moise Kean resta comunque il miglior marcatore italiano della Serie A.

In una classifica che parla straniero, è l’unico giocatore nostrano ad essersi spinto fino a quota 8 reti nel torneo e dunque vicino a quella doppia cifra che comunque sin qui ha raggiunto e superato il solo Lautaro Martinez (a quota 14, mentre i calciatori che precedono Kean si sono spinti fino a 9).

Ebbene, Kean ha segnato 7 dei suoi 8 goal tra le mura amiche del Franchi, dove domenica la Fiorentina ospiterà il Parma.

In casa ha trovato la via della rete contro Roma, Bologna, Udinese, Cremonese, Torino e Pisa, mentre la sua unica marcatura esterna è stata quella decisiva su rigore sul campo del Como.

In caso di assenza dunque, la Fiorentina perderebbe la sua arma interna migliore, nonché il suo giocatore più prolifico in assoluto.