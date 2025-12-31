Kean giocherà regolarmente Fiorentina-Cremonese? Le ultime sull’attaccante gigliato che è in permesso per motivi familiari

Reduce dalla sua decima sconfitta in campionato, quella subita sul campo del Parma, la Fiorentina tornerà in campo il prossimo 4 gennaio per ospitare la Cremonese all’Artemio Franchi.

Una sfida, quella valida per il diciottesimo turno di campionato, nella quale per i viola non saranno ammessi margini di errore, visto che la classifica parla di un desolante ultimo posto a -5 dalla zona salvezza.

Molte delle speranze della Fiorentina di restare in Serie A saranno legate ai gol e alle giocate di un Moise Kean che sin qui ha fortemente deluso le aspettative.

L’attaccante viola, tra l’altro, nei prossimi giorni non si allenerà con il resto della squadra poiché in permesso.

Kean sarà tra i protagonisti di Fiorentina-Cremonese o salterà la prima partita del 2026?