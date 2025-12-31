Pubblicità
Leonardo Gualano

Kean giocherà regolarmente Fiorentina-Cremonese? Le ultime sull’attaccante gigliato che è in permesso per motivi familiari

Moise Kean non si allenerà con la Fiorentina nei prossimi giorni, poiché in permesso: sarà a disposizione per la sfida con la Cremonese?

Reduce dalla sua decima sconfitta in campionato, quella subita sul campo del Parma, la Fiorentina tornerà in campo il prossimo 4 gennaio per ospitare la Cremonese all’Artemio Franchi.

Una sfida, quella valida per il diciottesimo turno di campionato, nella quale per i viola non saranno ammessi margini di errore, visto che la classifica parla di un desolante ultimo posto a -5 dalla zona salvezza.

Molte delle speranze della Fiorentina di restare in Serie A saranno legate ai gol e alle giocate di un Moise Kean che sin qui ha fortemente deluso le aspettative.

L’attaccante viola, tra l’altro, nei prossimi giorni non si allenerà con il resto della squadra poiché in permesso.

Kean sarà tra i protagonisti di Fiorentina-Cremonese o salterà la prima partita del 2026?

  • KEAN IN PERMESSO

    La Fiorentina, nel corso della giornata di martedì 30 dicembre, ha comunicato che Moise Kean non ha preso parte all’allenamento.

    A fermarlo non è stato un problema fisico, ma l’attaccante ha dovuto chiedere un permesso per assentarsi dalla seduta per motivi familiari, regolarmente concesso dal club.

  • QUANDO TORNA IN GRUPPO KEAN?

    Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha ancora reso noto quando Kean tornerà ad aggregarsi al gruppo.

    L’attaccante potrebbe saltare anche gli allenamenti di mercoledì e giovedì, per poi tornare a disposizione di Paolo Vanoli venerdì 2 gennaio.

  • A DISPOSIZIONE PER LA CREMONESE?

    Moise Kean dovrebbe dunque aggregarsi nuovamente al resto della squadra nei primi giorni di gennaio e comunque prima di Fiorentina-Cremonese.

    La partita è infatti in programma domenica 4 gennaio, e l’attaccante dovrebbe avere la possibilità di svolgere almeno una parte della preparazione alla sfida insieme ai compagni.

  • IN CAMPO DAL 1’ CONTRO LA CREMONESE?

    Moise Kean non è stato fermato da alcun infortunio e va quindi considerato regolarmente abile e arruolabile.

    In vista della sfida con la Cremonese toccherà al suo allenatore valutare le sue condizioni e decidere se mandarlo in campo dal 1’, nonostante il minor numero di allenamenti svolti rispetto al resto della squadra.

