Kean da incubo contro il Parma: se gioca così la Fiorentina non può salvarsi

Kean, nella sua ultima uscita contro l’Udinese, aveva siglato una doppietta, la prima del suo campionato, che aveva fatto pensare ad una possibile svolta.

Quello che si è visto contro il Parma è stato invece nuovamente un attaccante in versione ‘stagione 2025-2026’, ovvero non solo incapace di trovare la via della rete, ma a tratti anche dannoso per la sua squadra.

Kean non è riuscito praticamente mai a dialogare con i compagni, ha provato in varie occasioni a fare tutto da solo e ogni qual volta è stato toccato, anche in maniera leggera, da un avversario, è rimasto a terra quasi avesse subito il peggiore dei falli possibili.

La sua partita si può racchiudere tutta in un tentativo nell’ultima parte di gara: dopo aver ricevuto un pallone da Piccoli, si è involato verso la porta avversaria e, invece di restituire la sfera al compagno di reparto meglio piazzato, ha tentato la conclusione non andando nemmeno lontanamente vicino a centrare lo specchio della porta.

Un tiro totalmente sballato, arrivato dopo colpi di testa deboli, rimpalli persi, stop imprecisi: una prestazione al limite dell’irritante.