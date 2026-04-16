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Moise Kean Fiorentina 2025-26Getty
Nino Caracciolo

Kean contro Pengwin a ‘Le Iene’, la lite fa il giro del web: duro confronto, poi le scuse

Serie A
Fiorentina
M. Kean

L’attaccante della Fiorentina ha reagito molto male alla vista del noto tipster dopo la lite social tra i due: il confronto è presto degenerato. Successivamente Kean si è scusato.

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Prima la polemica social, poi il confronto di persona che è degenerato, successivamente  le scuse e il chiarimento.

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è stato suo malgrado protagonista di una reazione decisamente sopra le righe nei confronti del tipster/influencer Kristian Pengwin.

L’accaduto è andato in scena nel servizio trasmesso durante il programma televisione ‘Le Iene’ andato in onda su Italia 1. Ma cosa è successo? Come si è arrivati al quasi scontro tra Kean e Pengwin? La ricostruzione.

  • LITE SOCIAL

    Subito dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Bosnia, il tipster Pengwin si è lasciato andare ad alcune critiche nei confronti della Nazionale. Parole che non sono piaciute a Kean. Pengwin ha infatti pubblicato lo screen di una conversazione dai toni molto accesi tra lui e l’attaccante, con quest’ultimo che chiedeva un confronto di persona.

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  • IL CONFRONTO DI PERSONA TRA I DUE

    Il programma televisivo ‘Le Iene’ ha così organizzato un incontro di persona tra i due, portando il tipster vicino l’abitazione dell’attaccante. Quando l’attaccante della Fiorentina ha visto Pengwin ha però reagito molto male e il servizio ha subito fatto il giro del web.

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  • LA REAZIONE DI KEAN

    “Che c***o ci fai sotto casa mia?! Vattene, io non scherzo. Parli tanto ma non sei nemmeno italiano, sei polacco. Ti ammazzo di botte”, la reazione di Kean. Che poi, rivolgendosi all’inviato de ‘Le Iene’, ha aggiunto. "Lui è un co****ne. E' il primo che prendo, ma tutti parlano troppo!".

  • LE SCUSE DELL’ATTACCANTE

    Poco dopo l’accaduto, Kean ha fatto marcia indietro e si è scusato, parlando a mente lucida dall’interno del Viola Park, centro sportivo della Fiorentina. “Noi siamo persone normali, sbagliamo anche noi. Le critiche le devi accettare. Mi volevo scusare, so che devo dare l'esempio e non è una scena bella. Però non ritiro quello che ho detto, per me finisce qui. L'Italia? So che doveva dare qualcosa in più, per me è stata una bella mazzata. Bisogna andare avanti".

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