Kean contro Pengwin a ‘Le Iene’, la lite fa il giro del web: duro confronto, poi le scuse

Prima la polemica social, poi il confronto di persona che è degenerato, successivamente le scuse e il chiarimento.
Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è stato suo malgrado protagonista di una reazione decisamente sopra le righe nei confronti del tipster/influencer Kristian Pengwin.
L’accaduto è andato in scena nel servizio trasmesso durante il programma televisione ‘Le Iene’ andato in onda su Italia 1. Ma cosa è successo? Come si è arrivati al quasi scontro tra Kean e Pengwin? La ricostruzione.