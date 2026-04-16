Kean contro Pengwin a ‘Le Iene’, la lite fa il giro del web: duro confronto, poi le scuse

Poco dopo l’accaduto, Kean ha fatto marcia indietro e si è scusato, parlando a mente lucida dall’interno del Viola Park, centro sportivo della Fiorentina. “Noi siamo persone normali, sbagliamo anche noi. Le critiche le devi accettare. Mi volevo scusare, so che devo dare l'esempio e non è una scena bella. Però non ritiro quello che ho detto, per me finisce qui. L'Italia? So che doveva dare qualcosa in più, per me è stata una bella mazzata. Bisogna andare avanti".