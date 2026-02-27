Goal.com
Karembeu, Oan Djorkaeff, Mbakogu e tanti vip in tribuna: Sanremo sogna anche nel calcio con la Sanremese

In Serie D sta destando l’attenzione di molti il progetto Sanremese: l’ambizione è alta e spesso molte stelle si accomodano sulle tribune del Comunale.

Quella di Sanremo è, senza ombra di dubbio, la città italiana più citata in assoluto in questi giorni (e lo sarà anche nei prossimi, evidentemente), poiché si sta svolgendo un evento che da sempre è tra i più seguiti in assoluto nel nostro Paese: il Festival, ovviamente. Ma c’è anche un’altra Sanremo che in questo periodo sta facendo parlare molto di sé: quella del calcio.

Sta attirando infatti l’interesse di molti appassionati la Sanremese, compagine che milita nel Girone A del campionato di Serie D e il cui progetto a tanti ricorda da vicino quello di una società che in Italia è vista oggi come un vero e proprio modello: il Como.

Tra le figure di spicco di questo progetto molto ambizioso anche Christian Karembeu, ex grande centrocampista con un passato, tra le altre, con Sampdoria e Real Madrid e che, nel corso della sua carriera, si è laureato anche Campione del Mondo e Campione d’Europa con la Nazionale francese.

  • FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP

    KAREMBEU VICEPRESIDENTE

    Quello di Christian Karembeu con la Sanremese è un impegno concreto.

    Nei mesi scorsi, infatti, ha rilevato il 37,5% della società ed ha assunto la carica di vicepresidente.

    Anche dalle sue idee e dalla sua esperienza passano le ambizioni di un club che pensa in grande e che punta a salutare presto la Serie D per tornare ad affacciarsi nel calcio professionistico.

  • I GOAL DI DJORKAEFF JR.

    Tra le stelle della Sanremese figura anche Oan Djorkaeff, ovvero il figlio di un altro grandissimo del calcio francese: Youri Djorkaeff.

    Classe 1997, gioca da esterno offensivo (ma può agire anche da seconda punta o da ‘falso nove’) ed è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Montpellier e Nantes.

    È nato a Milano mentre il padre vestiva la maglia dell’Inter e, nel corso di questa stagione, ha già messo a segno 8 reti e 6 assist in 25 partite di campionato giocate.

    Oan Djorkaeff, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato della sua avventura alla Sanremese.

    “Ho scelto la Liguria quest’estate, è la mia prima esperienza italiana. Sono nato a Milano, papà è un idolo per i tifosi dell’Inter. Oggi è il mio primo tifoso, non si perde una partita, è sempre in tribuna.

    Arriviamo da cinque vittorie di fila. Siamo ottavi con 35 punti, l’obiettivo è arrivare in zona playoff. Ho realizzato quattro reti nelle ultime cinque gare”.

  • Jerry Mbakogu CarpiGetty

    MBAKOGU IN ATTACCO

    Tra i giocatori di maggiore esperienza della Sanremese figura anche una vecchia conoscenza della Serie A: Jerry Mbakogu.

    Vi ha giocato nella stagione 2015-2016, quando vestiva la maglia del Carpi, squadra che aveva trascinato ad una storica promozione siglando, nell’annata precedente, qualcosa come 15 goal in 30 partite di Serie B, ed ha anche lasciato il segno con 2 reti in 24 presenze, prima di iniziare un lungo girovagare che lo ha portato anche in Russia, Croazia e Grecia, prima di tanta Serie C e Serie D.

    È approdato alla Sanremese lo scorso gennaio, dopo una breve esperienza al Gela, e sin qui ha totalizzato quattro gettoni in campionato, tutti da subentrante, senza ancora trovare la via del goal.

    In panchina invece siede Marco Banchini, tecnico con un passato tra l’altro anche al Como, squadra che nel 2019 ha guidato alla promozione dalla Serie D alla Serie C, tra l’altro vincendo il campionato. 

  • TANTI VIP IN TRIBUNA

    Sugli spalti dello stadio della Sanremese, Youri Djorkaeff è una presenza fissa, ma non è l’unico grande ex campione che in questa stagione ha seguito la compagine ligure.

    Nel corso dei mesi si sono alternati Frey, Gallas, Winter, Seedorf e Marco Simone, solo per citarne alcuni.

    Una collezione che farebbe invidia a molte squadre di Serie A e che presto verrà arricchita con altre grandi ex stelle come Mustapha Hadji, Claude Makelele e Ludovic Giuly.

    Come annunciato dalla Sanremese, ci saranno anche loro sugli spalti dello stadio Comunale domenica 1° marzo in occasione della sfida con l’Asti.

