Karembeu, Oan Djorkaeff, Mbakogu e tanti vip in tribuna: Sanremo sogna anche nel calcio con la Sanremese

Quella di Sanremo è, senza ombra di dubbio, la città italiana più citata in assoluto in questi giorni (e lo sarà anche nei prossimi, evidentemente), poiché si sta svolgendo un evento che da sempre è tra i più seguiti in assoluto nel nostro Paese: il Festival, ovviamente. Ma c’è anche un’altra Sanremo che in questo periodo sta facendo parlare molto di sé: quella del calcio.

Sta attirando infatti l’interesse di molti appassionati la Sanremese, compagine che milita nel Girone A del campionato di Serie D e il cui progetto a tanti ricorda da vicino quello di una società che in Italia è vista oggi come un vero e proprio modello: il Como.

Tra le figure di spicco di questo progetto molto ambizioso anche Christian Karembeu, ex grande centrocampista con un passato, tra le altre, con Sampdoria e Real Madrid e che, nel corso della sua carriera, si è laureato anche Campione del Mondo e Campione d’Europa con la Nazionale francese.