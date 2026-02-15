Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kalulu Holm GattiGetty Images
Stefano Silvestri

Kalulu squalificato e Holm infortunato, chi gioca terzino nella Juventus contro il Como: le opzioni di Spalletti

In poche ore il tecnico bianconero si è ritrovato senza i due terzini destri puri della rosa, almeno per il campionato: come può schierarsi la Juventus sabato 21 contro il Como.

Pubblicità

Prima uno, dopo l'altro. Il tutto nello spazio di pochissime ore. Luciano Spalletti e la Juventus devono fare i conti con un'emergenza completamente imprevista prima del Derby d'Italia: quella del terzino destro.

Pierre Kalulu è stato espulso al termine del primo tempo, dando una svolta in negativo alla partita contro l'Inter. Ed Emil Holm, che ha preso il suo posto nel secondo tempo, si è a sua volta infortunato e dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per un mesetto circa.

Ciò significa che la Juve sarà senza entrambi i terzini di ruolo per la prossima partita: quella di sabato 21 febbraio contro il Como, importantissima nella corsa a un posto nella prossima Champions League. Un bel grattacapo che si aggiunge all'amarezza per il ko contro l'Inter.

Chi giocherà, dunque, Juventus-Como senza Kalulu né Holm? Le soluzioni e le opzioni a disposizione di Spalletti.

  • SPALLETTI TORNA A TRE?

    Pur nel contesto di una lettura tattica piuttosto fluida, Spalletti ha abbandonato da qualche settimana fa il 3-4-2-1 ereditato da Tudor passando al 4-2-3-1. Con questo sistema di gioco Kalulu ha allargato la propria posizione, facendo il terzino puro con Cambiaso dalla parte opposta.

    Ora però un difensore di ruolo che possa piazzarsi sulla destra non c'è, visto che né l'ex rossonero né Holm saranno a disposizione contro il Como. Ed è per questo che Spalletti potrebbe tornare all'antico.

    Una soluzione più che possibile, insomma, porta alla riproposizione del 3-4-2-1: un sistema tattico che la Juventus ha abbandonato, ma che potrebbe riutilizzare in una tale situazione di emergenza.

    • Pubblicità

  • SI SCALDA GATTI

    Chi sarebbe, in questo caso, il terzo difensore centrale della Juventus se davvero col Como i bianconeri tornassero all'antico sistema? Tutto conduce verso una titolarità di Federico Gatti, che dunque si tiene in caldo con la possibilità di scendere in campo dal primo minuto.

    L'ex Frosinone, un tempo intoccabile, ha completamente perso il posto un po' per le preferenze di Spalletti e un po' per un infortunio: dal 22 novembre a oggi ha collezionato appena due spezzoni di partita tra campionato e Champions League, in entrambi i casi subentrando nel finale. Improponibile, in questo momento e in queste condizioni, pensarlo in corsa per una convocazione agli spareggi Mondiali.

    Gatti, se davvero l'idea di Spalletti porterà verso questa soluzione, giocherà dunque sul centro-destra della difesa a tre della Juventus. In mezzo come sempre Bremer, con Kelly spostato più sul centro-sinistra come nella prima parte dell'annata.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Juan Cabal JuventusGetty Images

    ALTERNATIVA CABAL

    Un'alternativa porta alla conferma del 4-2-3-1. In questo caso Andrea Cambiaso farebbe ancora il terzino puro, ma a destra. L'ex jolly di Genoa e Bologna, capace di giocare su entrambe le fasce, traslocherebbe dunque dalla corsia mancina, dove cioè Spalletti lo sta utilizzando con continuità.

    Chi prenderebbe a tutti gli effetti il posto di Kalulu, invece? La scelta in questo caso ricadrebbe su Juan Cabal, pure lui in campo nella ripresa del Derby d'Italia. Il veronese giocherebbe a sinistra, con Cambiaso sull'altra fascia, Bremer-Kelly coppia centrale e Gatti ancora una volta in panchina.

  • LA POSSIBILE JUVENTUS COL 3-4-2-1

    Così si schiererebbe la Juventus col "vecchio" 3-2-4-1, riportando McKennie a destra e lasciando Cambiaso a fare l'esterno a tutta fascia.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (Miretti), Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA POSSIBILE JUVENTUS COL 4-2-3-1

    Così invece giocherebbe la Juventus nel caso Spalletti decidesse di non cambiare modulo, affidandosi nuovamente a quel 4-2-3-1 che buoni risultati ha dato nell'ultimo periodo.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Kelly, Cabal; Locatelli, Thuram (Miretti); Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Como crest
Como
COM
0