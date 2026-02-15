Kalulu squalificato e Holm infortunato, chi gioca terzino nella Juventus contro il Como: le opzioni di Spalletti

Prima uno, dopo l'altro. Il tutto nello spazio di pochissime ore. Luciano Spalletti e la Juventus devono fare i conti con un'emergenza completamente imprevista prima del Derby d'Italia: quella del terzino destro.
Pierre Kalulu è stato espulso al termine del primo tempo, dando una svolta in negativo alla partita contro l'Inter. Ed Emil Holm, che ha preso il suo posto nel secondo tempo, si è a sua volta infortunato e dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per un mesetto circa.
Ciò significa che la Juve sarà senza entrambi i terzini di ruolo per la prossima partita: quella di sabato 21 febbraio contro il Como, importantissima nella corsa a un posto nella prossima Champions League. Un bel grattacapo che si aggiunge all'amarezza per il ko contro l'Inter.
Chi giocherà, dunque, Juventus-Como senza Kalulu né Holm? Le soluzioni e le opzioni a disposizione di Spalletti.