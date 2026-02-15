Kalulu squalificato e Holm infortunato, chi gioca terzino nella Juventus contro il Como: le opzioni di Spalletti

Chi sarebbe, in questo caso, il terzo difensore centrale della Juventus se davvero col Como i bianconeri tornassero all'antico sistema? Tutto conduce verso una titolarità di Federico Gatti, che dunque si tiene in caldo con la possibilità di scendere in campo dal primo minuto.

L'ex Frosinone, un tempo intoccabile, ha completamente perso il posto un po' per le preferenze di Spalletti e un po' per un infortunio: dal 22 novembre a oggi ha collezionato appena due spezzoni di partita tra campionato e Champions League, in entrambi i casi subentrando nel finale. Improponibile, in questo momento e in queste condizioni, pensarlo in corsa per una convocazione agli spareggi Mondiali.

Gatti, se davvero l'idea di Spalletti porterà verso questa soluzione, giocherà dunque sul centro-destra della difesa a tre della Juventus. In mezzo come sempre Bremer, con Kelly spostato più sul centro-sinistra come nella prima parte dell'annata.