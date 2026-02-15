Goal.com
Holm JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Holm durante Inter-Juventus, è lesione al soleo: i tempi di recupero e quando torna in campo

Il terzino svedese, entrato nella ripresa del Derby d'Italia, ha accusato un fastidio al polpaccio. E gli esami effettuati il giorno successivo non hanno portato buone notizie.

Non bastassero la delusione e l'amarezza per quel che è accaduto a San Siro, il giorno dopo la sconfitta in extremis contro l'Inter la Juventus deve fare i conti con un'altra brutta notizia: l'infortunio rimediato da Emil Holm.

Il terzino svedese, arrivato a gennaio dal Bologna, è entrato all'intervallo al posto di Conceiçao per riequilibrare la squadra dopo l'espulsione di Kalulu. Ed è riuscito a completare la partita, apparentemente senza alcun tipo di problema fisico. Ma in realtà non è stato così.

Il giorno dopo, Holm si è infatti sottoposto a degli accertamenti per verificare la serietà di un fastidio muscolare avvertito sul terreno di gioco. E l'esito non è stato particolarmente positivo.

  • IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

    Questo è il comunicato pubblicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:

    "In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l'Inter, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J | medical.

    Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo.

    Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".

  • I TEMPI DI RECUPERO

    La Juventus, come visto, non ha annunciato i tempi di recupero nella loro interezza: ha spiegato solamente che Holm verrà rivalutato tra un paio di settimane, sottoponendosi a nuovi controlli.

    Il rientro in campo, in ogni caso, dovrebbe avvenire tra un mesetto circa: nella migliore delle ipotesi, anche tra tre settimane. Dunque nella prima metà del mese di marzo.

  • QUANDO TORNA HOLM

    Spalletti avrà un bel grattacapo nel prossimo weekend contro il Como: dovrà infatti fare a meno di Holm ma anche di Kalulu, squalificato dopo l'espulsione in Inter-Juventus. Ma non sarà certo l'unica partita saltata dall'ex bolognese.

    Holm, intanto, non sarà a disposizione del proprio allenatore nemmeno nel doppio confronto di Champions League contro il Galatasaray. Così come mancherà anche nel big match contro la Roma di inizio marzo.

    Il rientro in campo potrebbe così avvenire o in Juventus-Pisa del weekend del 7 e 8 marzo oppure in quello successivo: due partite che non hanno ancora una data e un orario stabiliti.

