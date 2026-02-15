Infortunio per Holm durante Inter-Juventus, è lesione al soleo: i tempi di recupero e quando torna in campo

Non bastassero la delusione e l'amarezza per quel che è accaduto a San Siro, il giorno dopo la sconfitta in extremis contro l'Inter la Juventus deve fare i conti con un'altra brutta notizia: l'infortunio rimediato da Emil Holm.

Il terzino svedese, arrivato a gennaio dal Bologna, è entrato all'intervallo al posto di Conceiçao per riequilibrare la squadra dopo l'espulsione di Kalulu. Ed è riuscito a completare la partita, apparentemente senza alcun tipo di problema fisico. Ma in realtà non è stato così.

Il giorno dopo, Holm si è infatti sottoposto a degli accertamenti per verificare la serietà di un fastidio muscolare avvertito sul terreno di gioco. E l'esito non è stato particolarmente positivo.