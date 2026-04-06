Juventus, sondaggio per Darwin Nunez dell'Al-Hilal

A pochi mesi dalla fine della stagione, i club stanno iniziando a pianificare le strategie di mercato. Primi contatti per i giocatori messi nel mirino, con l'obiettivo di muoversi prima di altre società per anticipare la concorrenza. La Juventus, in questo senso, si sta guardando intorno per cercare qualche occasione di mercato low cost. Secondo quanto riporta Sky Sport i bianconeri hanno fatto un sondaggio per Darwin Núñez, che alla prima stagione in Arabia Saudita con l'Al Hilal non ha convinto del tutto e in estate potrebbe rientrare in Europa. La Juve ha fatto una prima richiesta d'informazioni al club arabo, per poi decidere se approfondire i discorsi o andare su altri obiettivi. Già in estate i bianconeri avevano pensato all'attaccante uruguaiano, che era stato anche un'idea del Napoli prima di chiudere per Lucca.