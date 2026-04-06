A pochi mesi dalla fine della stagione, i club stanno iniziando a pianificare le strategie di mercato. Primi contatti per i giocatori messi nel mirino, con l'obiettivo di muoversi prima di altre società per anticipare la concorrenza. La Juventus, in questo senso, si sta guardando intorno per cercare qualche occasione di mercato low cost. Secondo quanto riporta Sky Sport i bianconeri hanno fatto un sondaggio per Darwin Núñez, che alla prima stagione in Arabia Saudita con l'Al Hilal non ha convinto del tutto e in estate potrebbe rientrare in Europa. La Juve ha fatto una prima richiesta d'informazioni al club arabo, per poi decidere se approfondire i discorsi o andare su altri obiettivi. Già in estate i bianconeri avevano pensato all'attaccante uruguaiano, che era stato anche un'idea del Napoli prima di chiudere per Lucca.
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Juventus, sondaggio per Darwin Nunez dell'Al-Hilal
CONTATTI ANCHE PER BERNARDO SILVA
Tra i profili più seguiti c'è quello di Bernardo Silva, il portoghese è in scadenza di contratto con il Manchester City che gli ha già comunicato che nei piani futuri del club non è previsto il suo rinnovo. A fine stagione quindi le strade si separeranno con i bianconeri che si stanno iniziando a muovere per capire se e quando provare a farsi avanti. Oltre ai bianconeri, a oggi, su Bernardo Silva ci sono anche alcuni club della Saudi Pro League e di MLS pronti a proporgli un ingaggio anche superiore a quello che prende in Inghilterra (circa 10 milioni di euro netti, una cifra importante per il budget della Juve).
GLI ALTRI OBIETTIVI
In un mercato nel quale si potrebbero trovare occasioni importanti a zero, la Juve ha messo nella lista anche il centrale argentino del Bournemouth Marcos Senesi, con il quale c'è già stato qualche contatto, e l'austriaco Xaver Schlager del Lipsia per il quale si erano interessati già a gennaio quando la richiesta era di 10 milioni di euro. A centrocampo il nome da cerchiare in rosso è quello di Franck Kessié, in scadenza di contratto con l'Al-Ahli e prima vera alternativa a Sandro Tonali del Newcastle. Tra i giocatori che si possono liberare a zero a fine stagione, ai bianconeri sono stati accostati anche Celik della Roma e Lewandowski del Barcellona.
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